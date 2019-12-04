الجزائر: قايد صالح يقول إن الشعب سيوجه عبر التصويت "صفعة مدوية للمتطاولين" على البلاد

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الثلاثاء في كلمة خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران (غرب) إن الشعب الجزائري سيوجه من خلال إقباله على التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول "صفعة قوية للمتطاولين" على البلاد. وقال إن "ديسمبر (كانون الأول 2019) سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون". وكان وزير الداخلية صلاح الدين دحمون قد وصف الثلاثاء المعارضين للانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون وبقايا استعمار".

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قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الشعب الجزائري سيوجه من خلال إقباله على التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول "صفعة قوية للمتطاولين على الجزائر".



وقال قايد صالح في كلمة خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران (غرب) "إذا كان نوفمبر (تشرين الثاني 1954 تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي) قد بشر بتحرير البلاد من دنس الاستعمار الفرنسي البغيض، فإن ديسمبر (كانون الأول 2019) سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون".

وكان وزير الداخلية صلاح الدين دحمون قد وصف الثلاثاء في كلمة أمام مجلس الأمة (شيوخ) المعارضين للانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون وبقايا استعمار".



من جهته، أضاف رئيس أركان الجيش الجزائري "سيعرف الشعب الجزائري كيف يرد على هؤلاء المتربصين به والمتآمرين على وطنه من خلال إقباله على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية (..) ليكون الرد بليغا وحضاريا، بمثابة صفعة مدوية أخرى في وجه هؤلاء المتطاولين على الجزائر".

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وتابع قايد صالح "إن هذا الشعب الأصيل الذي يعي جيدا خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية، (..) سيرد في الوقت المناسب، على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية". وشدد "ها هو اليوم، يرد بقوة على هذه المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة، عبر كافة أرجاء الوطن رفضا لمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤونه الداخلية".

فرانس24/ أ ف ب

