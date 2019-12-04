الجزائر: محامو رئيس الوزراء السابق أويحيى ينسحبون من المحاكمة لإجرائها "في ظروف غير عادية"

محامو الدفاع نددوا بإجراء المحاكمة في "ظروف غير عادية". صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بدأت صباح الأربعاء في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضايا تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال العمال". وقال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية فيصل مطاوي إن محامي أويحيى انسحبوا من المحاكمة منددين بإجرائها في "ظروف غير عادية" وذلك بعد أن دافع موكلهم في بداية الجلسة عن "قانونية" قراراته.