المهاجم جيزوس لمقارعة النجاعة التهديفية لأغويرو زميله في سيتي

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لندن (أ ف ب)

أنهى البرازيلي الدولي غابريال جيزوس مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي صيامه عن التهديف في خلال ثماني مباريات بتسجيله هدفين في مباراة الفوز الثلاثاء على بيرنلي 4-1 ضمن إطار منافسات المرحلة الـ 15 من الدوري الممتاز، ضمن سعيه لمقارعة النجاعة التهديفية لزميله المصاب الارجنتيني سيرخيو أغويرو.

واتيحت للمهاجم البرازيلي البالغ 22 عاما فرصة اللعب اساسيا في خط هجوم بطل انكلترا في الموسمين الماضيين أمام بيرنلي بسبب اصابة الهداف أغويرو، على أن يتكرر الامر ذاته في "دربي" مدينة مانشستر عندما يستضيف الجار اللدود يونايتد السبت في المرحلة 16.

وسجل أغويرو الذي تعرض لاصابة في الفخذ امام تشلسي في المرحلة 13، تسعة اهداف في 12 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال جيزوس بعد مباراة الثلاثاء "أعرف صفاتي، واعلم قدرتي على التسجيل"، متابعا "يجب عليّ أن اسجل عندما العب".

وأكد المهاجم الدولي البرازيلي أن "أغويرو يسجل في كل مرة يلعب. هذا هو طموحي" وأنه "أريد ان ألعب واسجل في كل مرة".

واعترف جيزوس أن الفوز على بيرنلي منح الـ "سيتيزنس" جرعة اضافية من الثقة، في محاولة اللحاق بالمتصدر ليفربول حيث بات يتأخر عنه في المركز الثاني الموقت بفارق ثماني نقاط (40 مقابل 32)، بانتظار مباراة فريق "الحمر" أمام إيفرتون في "دربي ميرسيسايد".

وتابع جيزوس قائلا "انها (جرعة) ثقة بالنسبة لنا. هذه المرة الدوري الممتاز بغاية الصعوبة".

وختم "يتقدم علينا ليفربول بفارق ثماني نقاط. علينا أن نلعب جميع المباريات وكأنها مباراة نهائية بهدف الفوز".

© 2019 AFP