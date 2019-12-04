الولايات المتحدة: تقرير في الكونغرس يتهم ترامب بأنه التمس تدخلا من الخارج لتعزيز فرص إعادة انتخابه

قال نواب ديمقراطيون أمريكيون في تقرير من 300 صفحة إن الرئيس دونالد ترامب التمس تدخلا من الخارج (أوكرانيا) لتعزيز فرص إعادة انتخابه وتقويض الأمن القومي وأمر بحملة "غير مسبوقة" لعرقلة عمل الكونغرس. وسيستخدم أعضاء الكونغرس هذا التقرير كأساس لأي اتهامات رسمية مرتبطة بإجراءات مساءلة ترامب.

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قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمس تدخلا من الخارج لتعزيز فرص إعادة انتخابه وتقويض الأمن القومي وأمر بحملة "غير مسبوقة" لعرقلة عمل الكونغرس، وذلك في تقرير سيستخدمه أعضاء الكونغرس كأساس لأي اتهامات رسمية مرتبطة بإجراءات مساءلة الرئيس.



وقد وجه الديمقراطيون، والذين يمثلون أغلبية في لجنة المخابرات بمجلس النواب، في التقرير الذي يقع في 300 صفحة اتهامات لترامب بإساءة استخدام السلطة قائلين إنه استغل المساعدات العسكرية الأمريكية واحتمال القيام بزيارة رسمية في الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيقات من شأنها أن تفيد ترامب سياسيا.



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ويتركز التحقيق على ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطات منصبه بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أحد أبرز الساعين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مواجهة ترامب.



وإتمام التقرير يحيل الأمر إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب والتي سيكون من مهامها صياغة بنود فعلية للمساءلة إذا ما قرر النواب المضي في الأمر قدما. وستبدأ تلك اللجنة إجراءاتها الأربعاء.



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ويورد الديمقراطيون بالتفصيل في التقرير اتهامات بأن ترامب عرقل تحقيقهم بما في ذلك رفض تقديم وثائق وشهادة كبار مستشاريه والقيام بمحاولات غير ناجحة لمنع مسؤولين حكوميين من الشهادة وترويع الشهود.



ويقول الديمقراطيون إن "الضرر... سيدوم طويلا وقد يتعذر إصلاحه إذا لم يتم تحجيم قدرة الرئيس على عرقلة عمل الكونغرس". وتبريرا لسعيهم للمضي قدما في المساءلة قالوا في التقرير "أي رئيس قادم سيشعر بأنه يملك القوة لمقاومة فتح تحقيق في أي أخطاء أو مخالفات أو فساد قد يرتكبه والنتيجة ستكون أمة تواجه خطرا أكبر بكثير من هذه الأشياء الثلاثة".



ووصف آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ترامب خلال مؤتمر صحفي بأنه "رئيس يظن أنه فوق الاتهام، فوق المساءلة، فوق أي شكل من أشكال المحاسبة، فعليا.. فوق القانون".

ووافقت لجنة المخابرات على التقرير في تصويت أجري مساء الثلاثاء وكانت نتيجته 13 صوتا بالموافقة مقابل اعتراض تسعة.

فرانس24/ رويترز

