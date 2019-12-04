برشلونة يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجمه الواعد فاتي

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مدريد (أ ف ب)

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنه رفع قيمة الشرط الجزائي لنجمه الواعد أنسو فاتي من 100 إلى 170 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيبلغ 400 مليون يورو عندما يوقع على أول عقد احترافي مع الفريق الأول.

وأعلن النادي في بيان "إف سي برشلونة واللاعب أنسو فاتي توصلا إلى اتفاق بتحسين العقد الذي يربط بينهما حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لعامين وقيمة شرط جزائي ارتفعت من 100 إلى 170 مليون يورو".

وأضاف "قيمة الشرط الجزائي ستصل إلى 400 مليون يورو عندما يوقع فاتي عقده الاحترافي كلاعب في الفريق الأول".

ولعب فاتي (17 عاما) أساسيا للمرة الأولى مع الفريق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وترعرع فاتي في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية، وهاجرت عائلته وهو في سن السابعة إلى إسبانيا حيث انخرط في أكاديمية برشلونة للشباب "لا ماسيا" في سن العشرة أعوام.

وحطم فاتي العديد من الارقام القياسية هذا الموسم بينها أصغر لاعب يهز الشباك مع برشلونة عندما فعلها في مرمى أوساسونا، وأصغر لاعب في تاريخ النادي يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن 16 عاما و321 يوما، وثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي في آب/أغسطس الماضي بسن 16 عاما و298 يوما.

وحصل فاتي على الجنسية الاسبانية في أيلول/سبتمبر الماضي ودافع عن ألوان المنتخب الأولمبي الإسباني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن المتوقع استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الأول في كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

© 2019 AFP