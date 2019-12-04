بطولة إيطاليا: خضيرة يبتعد ثلاثة أشهر عن يوفنتوس

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ميلانو (أ ف ب)

يغيب لاعب الوسط الالماني سامي خضيرة ثلاثة أشهر عن ملاعب كرة القدم بعد خضوعه لجراحة ناجحة في ركبته بحسب ما ذكر الأربعاء ناديه يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم.

وخضع بطل العالم 2014 لجراحة في بلده المانيا.

وقال يوفنتوس في بيان "حققت الجراحة نجاحا كبيرا وسيكون اللاعب قادر على البداية في إعادة التأهيل فورا".

وتابع "فترة التعافي مقدرة بثلاثة أشهر".

ولعب خضيرة (32 عاما) دورا هاما مطلع الموسم في تشكيلة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

وشارك خضيرة في 13 من مباريات يوفنتوس الـ14 وغاب عن المواجهة الاخيرة التي انتهت الاسبوع الماضي بالتعادل مع ساسوولو 2-2، ليخسر فريق "السيدة العجوز" أولى نقاطه على ارضه هذا الموسم وينزلق الى المركز الثاني وراء انتر.

وانضم لاعب شتوتغارت وريال مدريد الاسباني سابقا الى يوفنتوس في 2015 وأحرز معه لقب الدوري اربع مرات والكأس ثلاث مرات.

© 2019 AFP