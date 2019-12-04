بطولة فرنسا: سانت إتيان يلحق بليل الى المركز الرابع

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أكرم سانت إتيان وفادة ضيفه نيس عندما تغلب عليه 4-1 ولحق بليل إلى المركز الرابع، الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

واستعاد سانت إتيان نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليل الذي انتزع المركز الرابع الثلاثاء بفوزه على مضيفه ليون 1-صفر وخسارة أنجيه أمام مضيفه مرسيليا صفر-2 أمس أيضا.

وبكر سانت إتيان بالتسجيل عبر الدولي الغابوني دينيس بوانغا من ركلة جزاء تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" بعد لمسة يد على المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال (11)، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أدرك الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ (14).

وضرب أصحاب الأرض بقوة بإضافة هدفين عبر الجزائري الأصل رومان حمومة (38) وويسلي فوفانا بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (40).

وعزز سانت إتيان تقدمه مطلع الشوط بهدف شخصي ثان لبوانغا اثر تلقيه كرة من حمومة (58).

وأهدر مونبلييه فرصة اللحاق ببوردو الى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ديجون 2-2.

وكان مونبلييه في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي والسابع عندما قلب تخلفه صفر-1 إلى تقدم 2-1 قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل.

ونجح ديجون في افتتاح التسجيل مبكرا عندما مرر الدولي المغربي فؤاد شفيق تابعها المدافع جونيور سالومون سامبيا بالخطأ في مرمى فريقه (2).

ونجح مونبلييه في إدراك التعادل عندما انبرى فلوريان موليه لركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتطمت بويسلي لوتوا وخدعت الحارس الدولي السنغالي ألفريد غوميس (15).

ومنح تيجي سافانييه التقدم لمونبلييه بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (29).

ونجح ديجون في إدراك التعادل عبر الإنكليزي ستيفي مافيديدي من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية (72).

وصعد رين الى المركز السابع بفوزه الثمين على مضيفه متز بهدف وحيد سجله أدريان هونو (39).

وبدوره عاد موناكو بفوزه ثمين على حساب مضيفه تولوز 2-1.

وحصل موناكو على ركلة جزاء بعد عرقلة جان-كيفان أوغوستان داخل المنطقة من المدافع ماتيو كونسالفيش، فانبرى لها الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر بنجاح (5).

وهو الهدف العاشر لبن يدر هذا الموسم فلحق بمهاجم ليون موسى ديمبيلي إلى صدارة لائحة الهدافين.

وأدرك تولوز التعادل من ركلة جزاء أيضا إثر عرقلة الدولي العاجي ماكس ألان غراديل داخل المنطقة من المدافع المالي الأصل فوديه بالو-توريه داخل المنطقة فانبرى لها العاجي الأصل يايا سانوغو بنجاح (40).

وسجل البرتغالي جيلسون مارتينيز هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 84 بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة داخل المنطقة.

وتأجلت مباراة أميان مع رينس بسبب الضباب.

وقال نادي أميان في بيان "المباراة تأجلت الى موعد لاحق بقرار من مسؤولي رابطة كرة القدم الاحترافية بسبب الظروف المناخية السيئة. بسبب انعدام الرؤية، فإن سلامة اللاعبين غير مضمونة".

وأضاف "ضباب كثيف يعم المنطقة ويمنع الرؤية الجيدة في الملعب، لكل من اللاعبين والحكام".

وكانت الاحوال الجوية السيئة تسبب الأحد الماضي في تأجيل مباراة موناكو وباريس سان جرمان ضمن المرحلة الخامسة عشرة، وقد تمت برمجتها من قبل الرابطة في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويلعب لاحقا باريس سان جرمان مع نانت.

© 2019 AFP