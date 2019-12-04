تشيفيرين يعتبر تقنية المساعدة بالفيديو "فوضوية"

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لندن (أ ف ب)

اعتبر رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" "فوضوية" وأنها لا زالت تثير اللغط في عالم كرة القدم، الا أنه أكد أنها ستبقى معتمدة في الملاعب الاوروبية.

كما واعترف تشيريفين البالغ 52 عاما، والذي خلف الفرنسي ميشال بلاتيني في أيلول/سبتمبر 2016، أنه ليس من المعجبين بالتقنية.

وأكد السلوفيني أن الاتحاد الاوروبي سيقترح تعديلا في التقنية التي أثارت الكثير من ردود الفعل السلبية منذ بدء استخدامها في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال تشيفيرين في حديث لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية عن التقنية "إنها فوضوية (...) إن كان أنفك طويلا، فأنت متسلل في هذه الايام، كما وباتت التقنية ترسم الخطوط (...) لذا اقتراحنا سيكون بالسماح من 10 لـ20 سنتمترا، سنناقش ذلك مع حكامنا".

وتابع "سنقترح تغييرا لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (...) لم تُستخدم كثيرا في مسابقات ويفا لأن المسؤول عن الحكام في اتحادنا، روبرتو روزيتي، قال لتقنية المساعدة بالفيدبو: يجب أن يكون خطأ واضحا".

وقال مايك رايلي مسؤول الحكام في الدوري الانكليزي خلال اجتماع للاندية العشرين الشهر الفائت، إن التقنية ألغت أربعة أهداف كانت يجب أن تحتسب في الدوري هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد اعترض على عدم منح الحكم ركلة جزاء بعد لجوئه الى تقنية الـ "في آي آر" خلال اللقاء أمام ليفربول المتصدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن يعمق الفريق الاحمر من جراحه عندما سجل مباشرة من الهجمة التالية.

وقال تشيفرين "لست من المعجبين (بالتقنية). كنت مترددا للغاية ويمكنني القول إني لا أحب نتيجة (اعتمادها)". وأردف "للأسف، لا مجال للعودة الآن".

© 2019 AFP