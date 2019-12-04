زعماء الحلف الأطلسي يؤكدون تضامنهم ووحدتهم في مواجهة الصين ومكافحة الإرهاب

زعماء الحلف الأطلسي في قمة لندن، 4 ديسمبر/كانون الأول 2019

في ختام القمة السبعين لدول حلف شمال الأطلسي المنعقدة بلندن، أصدر قادة الحلف بيانا ختاميا مشتركا الأربعاء أكدوا فيه "تضامنهم ووحدتهم" حول ضروة مواجهة التحديات التي تواجههم بسبب تصاعد نفوذ الصين. وفي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا في ختام القمة بدون ذكر للأسباب.

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في ختام قمة دول حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في لندن، أصدر قادة حلف شمال الأطلسي بيانا ختاميا مشتركا الأربعاء أكدوا فيه "تضامنهم ووحدتهم" رغم خلافات حول الإنفاق والاستراتيجية سبقت قمتهم.

وجاء في البيان "كي نحافظ على الأمن يجب أن نتطلع إلى المستقبل سويا" وأقر البيان بـ"التحديات" التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين متعهدا "بتحرك أقوى" في مواجهة الإرهاب.

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ترامب يلغي مؤتمره الصحفي

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد قرب لندن والتي تحيي الذكرى السبعين لتأسيس هذه المنظمة.



وقال أثناء غداء عمل جمع الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المادية تجاه الحلف، "سألغي المؤتمر الصحفي". وكما فعل في اجتماع حلف شمال الأطلسي العام الماضي ، تجاهل ترامب بروتوكول القمة العادي واستغل ظهوره مع زعماء الحلفاء للإجابة على عشرات الأسئلة من وسائل الإعلام العالمية.



فرانس24/ أ ف ب