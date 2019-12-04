قرعة كوبا أمريكا 2020 توقع "الضيف" القطري في المنطقة الشمالية إلى جانب البرازيل

أوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 لكرة القدم، التي أقيمت الثلاثاء في مدينة كارتاجينا الكولومبية، منتخب قطر المشارك كضيف بصفته بطلا للقارة الآسيوية في المنطقة الشمالية التي تضم أيضا البرازيل وكولومبيا وبيرو. وتضم المنطقة الجنوبية منتخبات الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي.

إعلان اقرأ المزيد

أوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، منتخب قطر بطل قارة آسيا المشارك كضيف، في المنطقة الشمالية التي تضم أيضا البرازيل وكولومبيا وبيرو. من جهته، سيلعب منتخب أستراليا الضيف الثاني في المنطقة الجنوبية التي تضم الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي.



ويفتتح منتخب الأرجنتين مع نجمه ليونيل ميسي الفائز الإثنين بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، مبارياته أمام تشيلي في 12 حزيران/ يونيو المقبل على ملعب "مونيمونتال" في العاصمة بوينس آيريس، بحسب القرعة التي أقيمت الثلاثاء في مدينة كارتاجينا الكولومبية.



وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية الساحلية على البحر الكاريبي المباراة النهائية للنسخة الحالية لأشهر مسابقة قارية في أمريكا الجنوبية في 12 تموز/يوليو، على أن تتقاسم مبارياتها للمرة الأولى دولتان، حيث تقام في خمس مدن أرجنتينة (بوينس آيريس، كوردوبا، مندوزا، لا بلاتا وسان خوان)، وأربع كولومبية (كالي، بوغوتا، ميديين وبارانكيا).



وينظم الدور الأول للنسخة الـ47 للمرة الأولى وفق نظام منطقتين بدلا من ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات كما دأبت العادة، على أن تجمع المنطقة الشمالية بضيافة كولومبيا كلا من البرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا وقطر، أما المنطقة الجنوبية فتضم إلى جانب الدولة المضيفة الأرجنتين كلا من أوروغواي، الباراغواي، تشيلي، بوليفيا وأستراليا.



ويتأهل أفضل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى الدور ربع النهائي.



وستقام مسابقة كوبا أمريكا العام المقبل بخلاف العادة، بعد عام من تنظيم النسخة الأخيرة والتي أحرزتها البرازيل نزولا عند رغبة اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي (كونميبول) أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم أوروبا بدءا من عام 2020، من أجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة أمريكا الجنوبية والذين يخوضون غمار الدوريات الأوروبية بصفوف منتخباتهم وإرضاء للأندية الأوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية.



وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 ثم النسخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الأخيرة في البرازيل.

فرانس24/ أ ف ب