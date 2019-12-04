كوبا أميركا 2020: قطر بمواجهة صعبة مع البرازيل

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Cartagena (كولومبيا) (أ ف ب)

أوقعت قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 التي تستضيفها الارجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/ يونيو و12 تموز/ يوليو المقبلين، بطل قارة آسيا منتخب قطر المشارك كضيف بمواجهة صعبة في المنطقة الشمالية التي تضم البرازيل، فيما سيلعب منتخب استراليا الضيف الثاني في المنطقة الجنوبية التي تضم الأرجنتين.

ويفتتح منتخب الارجنتين مع نجمه ليونيل ميسي الفائز الإثنين بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته في إنجاز تاريخي، مبارياته أمام تشيلي في 12 حزيران/ يونيو المقبل على ملعب "مونيمونتال" في العاصمة بوينس آيريس، بحسب القرعة التي أقيمت الثلاثاء في مدينة كارتاجينا الكولومبية.

وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية الساحلية على البحر الكاريبي المباراة النهائية للنسخة الحالية لاشهر مسابقة قارية في أميركا الجنوبية في 12 تموز/يوليو، على أن تتقاسم مبارياتها للمرة الاولى دولتان، حيث تقام في خمس مدن أرجنتينة (بوينس آيريس، كوردوبا، مندوزا، لا بلاتا وسان خوان)، وأربع كولومبية (كالي، بوغوتا، ميديين وبارانكيا).

وينظم الدور الاول للنسخة الـ 47 للمرة الاولى وفق نظام منطقتين بدلا من ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات كما دأبت العادة، على أن تجمع المنطقة الشمالية بضيافة كولومبيا كلا من البرازيل والإكوادور والبيرو وفنزويلا وقطر، أما المنطقة الجنوبية فتضم إلى جانب الدولة المضيفة الارجنتين كلا من الاوروغواي، الباراغواي، تشيلي، بوليفيا واستراليا.

ويتأهل أفضل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى الدور ربع النهائي.

وستقام مسابقة كوبا اميركا العام المقبل بخلاف العادة، بعد عام من تنظيم النسخة الاخيرة والتي احرزتها البرازيل الدولة المضيفة بفوزها على البيرو 3-1، وذلك نزولا عند رغبة اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم اوروبا بدءا من عام 2020، من اجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة اميركا الجنوبية والذي يخوضون غمار الدوريات الاوروبية بصفوف منتخباتهم وارضاء للاندية الاوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية.

وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 ثم النسخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الأخيرة في البرازيل.

ويأمل النجم ميسي في قيادة منتخب "راقصي السامبا" إلى الفوز بالكأس القارية في سعيه لاحراز أول لقب عالمي مع منتخب بلاده حامل لقب المسابقة القارية 14 مرة اخرها عام 1993.

وفشل نجم برشلونة الذي سيبلغ 33 عاما في العام المقبل، في التتويج مع الارجنتين بعدما خسر في ثلاث نهائيات في كوبا أميركا أعوام 2007 و2015 و2016، إلى خسارته نهائي مونديال البرازيل 2014.

وكان "البرغوث" الصغير اعلن اعتزاله دوليا بعد خسارته نهائي كوبا أميركا 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، قبل أن يعود عن قراره ويقود بلاده في مونديال روسيا 2018، وفي النسخة لاخيرة للمسابقة القارية هذا العام حيث خسر أمام المنتخب المضيف البرازيل في الدور نصف النهائي.

را-جدي/د ح/ز ر

© 2019 AFP