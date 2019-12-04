لبنان: مشاورات تكليف رئيس جديد للحكومة الإثنين والخطيب أبرز المرشحين

بعيد إعلان الرئاسة اللبنانية الأربعاء أن الرئيس ميشال عون سيبدأ الإثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، نزل عدد من المتظاهرين إلى الشوارع وأقفلوا الطريق عند جسر الرينغ الذي يربط شطري العاصمة بيروت احتجاجا على تداول اسم رجل الأعمال سمير الخطيب كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

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أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء أن الرئيس ميشال عون سيبدأ الإثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع.



ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاج شعبية لا سابق لها تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وكانت حركة الاحتجاج أدت في 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى استقالة رئيس الحكومة، لكن الرئيس عون تلكأ في بدء الاستشارات البرلمانية المقررة وفق الدستور لتحديد خلف له.

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وجاء في تغريدة نشرت الأربعاء في موقع الرئاسة اللبنانية أن "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة".



وتم تداول عدة أسماء لمرشحين للمنصب في الأسابيع الأخيرة، رفضتها جميها حركة الاحتجاج. وكان آخر هذه الأسماء سمير الخطيب وهو رجل أعمال لا يملك تجربة سياسية سابقة.



وصرح فادي حمدان (27 عاما) الذي كان يشارك في مظاهرة ضمت عشرة آخرين يرفعون أعلاما لبنانية "هذا الشخص بالنسبة إلينا يمثل هذه السلطة الفاسدة... لا يمكنهم أن يسخروا منا ويعينوا شخصا ويقولوا إنه مستقل وهو تابع لكل الزعماء".



ويطالب المتظاهرون بحكومة كفاءات ومستقلين لا صلة لهم بالطبقة السياسية التقليدية التي تهيمن عليها منذ عقود نفس الأسر والأحزاب المتنفذة.



وعبر عون عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج وتحدث عن حكومة "تكنو-سياسية" مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الأحزاب في الحكومة.



ولدى الإعلان عن الاستشارات النيابية، تجمع مئات في وسط بيروت وقطعوا الطريق وهم يهتفون "ثورة ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وأكد مراسل فرانس24 في بيروت، أن عددا من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع وأقفلوا الطريق عند جسر الرينغ الذي يربط شطري العاصمة بيروت، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

حالات انتحار



ووجه النداء لتنظيم المظاهرة في وقت سابق بعد انتحار رب عائلة يدعى داني أبي ضاهر بسبب عدم قدرته على تأمين احتياجات عائلته.



وهي حالة الانتحار الثانية خلال أربعة أيام بعد انتحار رب أسرة يوم الأحد شنقا في منطقة عرسال الفقيرة شرق البلاد.



وصرخ متظاهر على جسر الرينغ عبر شاشة تلفزيون محلي "كم شخصا يجب أن يموتوا حتى يعوا".



ومن جهتها، قالت ليا زينون مديرة منظمة غير حكومية تدير خطا هاتفيا للمساعدة على تفادي الانتحار إنها تخشى تصاعد هذه الظاهرة "إذا لم يتحسن الوضع".



وأضافت "اليوم تلقينا 15 مكالمة في ثلاث ساعات بينما كنا نتلقى 150 اتصالا في المتوسط شهريا".



ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف إليها مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.

فرانس24/ أ ف ب



