ماكرون يدعو قادة غرب أفريقيا لاجتماع بفرنسا لتوضيح موقفهم من العملية العسكرية بمنطقة الساحل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الحلف الأطلسي. 4 ديسمبر/كانون الأول 2019

خلال مؤتمر صحفي انعقد الأربعاء على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي في لندن، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قادة غرب أفريقيا توضيحا بشأن العملية العسكرية في منطقة الساحل، خاصة في خضم جدل حول الوجود الفرنسي في منطقة الساحل. ودعا ماكرون زعماء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد إلى فرنسا في 16 ديسمبر/كانون الأول لبحث تلك المسألة.

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بعد ثلاثة أيام من التكريم الوطني لـ 13 جنديا فرنسيا قتلوا في مالي، وخلال مؤتمر صحافي انعقد الأربعاء بعد قمة دول حلف شمال الأطلسي في لندن، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد توضيحا من قادة غرب أفريقيا بشأن العملية العسكرية في منطقة الساحل، خاصة في خضم جدل حول الوجود الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.

واشترط ماكرون مواصلة العملية الفرنسية برخان بتوضيح دول الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) بشأن الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة .

EN DIRECT | Conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN à Londres. https://t.co/9tdEgQbRRO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 4, 2019

وقال "أنتظر منهم توضيح مطالبهم من فرنسا والمجتمع الدولي وإضفاء الطابع الرسمي عليها." "هل يريدون وجودنا وهل يحتاجون إلينا؟" أريد إجابات واضحة وحساسة حول هذه الأسئلة".

وقال ماكرون إنه دعا زعماء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد للقدوم إلى بو في غرب فرنسا يوم 16 ديسمبر/كانون الأول لبحث تلك المسألة.



فرانس24/ رويترز