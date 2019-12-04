نتانياهو يلتقي بومبيو لزيادة الضغوط على إيران

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القدس (أ ف ب)

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح الاربعاء قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، أنه سيلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للدعوة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الرجلين سيلتقيان مساء الأربعاء في لشبونة.

وقال نتانياهو للصحافيين وفي بيان صدر عن مكتبه "أسافر الآن إلى لشبونة حيث سألتقي مع رئيس الوزراء البرتغالي ولكن الغرض الرئيسي هو عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد ان تحدثت الأحد مع الرئيس دونالد ترامب وتمحورت المكالمة حول إيران إلى حد كبير".

واضاف نتانياهو"وسنواصل هذه المحادثات مع بومبيو التي سترتكز على إيران وعلى موضوعين آخرين هما تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة الذي اريد أن أدفع به قدما، واعتراف أميركي مستقبلاً بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن. هذه هي قضايا مهمة للغاية ونهتم بها باستمرار".

وأعلن نتانياهو عدة مرات عزمه ضم غور الأردن الذي يمثل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل.

واشار نتانياهو الى ان "هناك قضايا أخرى لن أفصح عن تفاصيلها هنا".

واكد" ان الرئيس ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة العقوبات وهذا واضح، فنحن نرى الأمبراطورية الإيرانية وهي تهتز. هناك تظاهرات في طهران وفي بغداد وفي بيروت. من المهم تشديد هذه الضغوط ضد العدوان الإيراني".

تتهم إسرائيل التي تمتلك الترسانة النووية الوحيدة غير المعلن عنها في الشرق الأوسط إيران منذ سنوات بالسعي لحيازة أسلحة نووية وتعارض بشدة اتفاق عام 2015 بين طهران والدول الكبرى الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وقال نتانياهو "نرى أن إيران تطمح للمضي قدما في تطوير القنابل النووية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ عالية الدقة. يجب علينا أن نعارض ذلك والوسيلة للقيام بذلك هي تشديد الضغوط على إيران".

فرضت واشنطن عقوبات أحادية على إيران منذ انسحابها من اتفاق 2015.

ويقاتل نتانياهو من اجل مستقبله السياسي بعد اتهامه بالكسب غير المشروع وخيانة الامانة.

وندّد نتانياهو الأحد بانضمام ست دول أوروبية جديدة إلى آلية "إنستكس" للمقايضة التجارية مع إيران، معتبرا أنها تشجع الجمهورية الإسلامية على قمع الاحتجاجات.

© 2019 AFP