هل يقترب لبنان من تسمية رئيس حكومة جديد خلفا لسعد الحريري؟

أشارت مصادر سياسية لبنانية الثلاثاء إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت المصادر إن المفاوضات تتقدم بسرعة نحو تشكيل حكومة برئاسة رجل الأعمال سمير الخطيب.

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أشار ساسة لبنانيون الثلاثاء إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها إنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وتعثرت المحادثات بين الأحزاب الرئيسية المتناحرة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول تحت وطأة الاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.



ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ بعد سنوات من الحكم السيئ والفساد والهدر.



ودعم الحريري الثلاثاء رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه قال "لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خيرا، والجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة." وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "لن أشارك بشخصيات سياسية بل بأخصائيين."





وقالت المصادر السياسية إن المفاوضات تتقدم بسرعة نحو تشكيل حكومة برئاسة سمير الخطيب. وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة يرأسها "شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة... وإن يكون طابعها الغالب هو طابع إنجاز من أصحاب كفاءة واختصاص".

وأضاف باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، في مؤتمر صحفي "على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها"، وتابع "نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت عن خواتيم سعيدة". ونقلت قناة المنار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله الثلاثاء إن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية".



ويعيش لبنان حالة جمود سياسي منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كما أن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات عاجلة.

فرانس24/ رويترز