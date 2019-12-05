"إنستاغرام" تمنع من هم دون 13 عاما من استعمال خدماتها

تعتزم شبكة إنستاغرام للتواصل الاجتماعي التي تعود ملكيتها لفيس بوك منع الأشخاص دون الثالثة عشر من العمر من استخدامها، استجابة لقانون في الولايات المتحدة يفرض ألا تقل أعمار الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عن 13 عاما. ولم توضح الشركة كيف ستتعامل مع الأشخاص الذين لا يصرحون بأعمارهم الحقيقية.

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أعلنت شبكة "إنستاغرام" التابعة لـ"فيس بوك" أنها ستطلب من المستخدمين الجدد تأكيد أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن 13 عاما عندما ينضمون إليها.



وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة "إنستاغرام" على الامتثال لقانون الولايات المتحدة وسياساته الخاصة التي تتطلب من أي مستخدم لأي وسيلة تواصل على الإنترنت ألا يقل عمره عن 13 عاما.



وجاء في إحدى مدونات "إنستاغرام"، "أن طلب هذه المعلومات سيساعد في منع الأشخاص دون السن القانونية من الانضمام إلى إنستاغرام، ويساعدنا على إبقاء الشباب أكثر أمانا".



وقالت الشركة إن المعلومات المتعلقة بالعمر لن تكون مرئية للآخرين لكنها ستساعد في إنشاء "تجارب أكثر أمانا ومناسبة لسن" مستخدمي هذه الشبكة الاجتماعية التي تضم أكثر من مليار مستخدم.



ولم يتضح بعد كيف ستتصرف الشبكة إزاء المعلومات الخاطئة التي يقدمها المستخدمون والتي تعتبر مشكلة مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي.



وجاء هذا الإعلان بعد يوم من مقال على "تك كرانش" الذي أشار إلى أن "إنستاغرام" لم تحذُ حذو معظم وسائل التواصل الاجتماعي في التحقق من أعمار المستخدمين ما قد يضع الشبكة في مواجهة تهمة انتهاك قانون حماية خصوصية الطفل عبر الإنترنت.



وأوضح المقال أن "إنستاغرام" و"فيس بوك" تعملان على إغلاق حسابات أشخاص يشتبه في أنهم يبلغون أقل من 13 عاما.

فرانس24/ أ ف ب