المحافظون يكشفون برنامجهم قبل اسبوع من الانتخابات التشريعية في بريطانيا

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لندن (أ ف ب)

كشف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن مشروعه للأيام المئة الأولى في الحكم إذا فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد اسبوع، ويقضي بخفض الضرائب عن "الأسر التي تعمل بكد" وتنفيذ بريكست.

وقال المحافظون في بيان إنه بحلول 22 آذار/مارس 2020 ستصدر حكومتهم قوانين لتمويل أكبر للمدارس وخدمات الصحة العامة، وستضع نظام هجرة جديد، وتشدد العقوبات على المتهمين بأعمال إرهابية.

وأضاف جونسون "خلال أسبوع سيختار الشعب البريطاني ما بين غالبية حكومية تعمل أو برلمان معطل لا يحظى بغالبية".

وقبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 من الجاري جعل رئيس الحكومة من تطبيق بريكست محور حملته. وتعهد مجددا بتنفيذه بأي ثمن في 31 كانون الثاني/يناير التاريخ المحدد له بعد إرجائه ثلاث مرات.

وتابع "2020 سيكون العام الذي سنرمي فيه وراءنا الخلافات والشكوك المرتبطة ببريكست".

وفي حال الفوز سيعرض جونسون "قبل عيد الميلاد" على البرلمان اتفاق بريكست الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي ولم يحظ باجماع في البرلمان قبل حله.

مبا/ليل/اش

© 2019 AFP