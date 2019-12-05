الهجرة غير الشرعية: وفاة 57 شخصا بعد غرق سفينة من غامبيا قبالة ساحل موريتانيا

لقي 57 شخصا حتفهم الأربعاء بعد غرق سفينة من غامبيا قبالة ساحل موريتانيا، حسب ما قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وأضافت الوكالة إن الناجين "أبلغوا طاقم المنظمة بأن السفينة غادرت غامبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها ما لا يقل عن 150 شخصا".

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قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما يصل إلى 57 شخصا لقوا حتفهم الأربعاء بعد غرق سفينة من غامبيا قبالة ساحل موريتانيا وعلى متنها نحو 150 مهاجرا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة على تويتر: "تقول السلطات الموريتانية إن ما يصل إلى 57 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحلها...". وأضافت: "الناجون أبلغوا طاقم المنظمة الدولية للهجرة بأن السفينة غادرة غامبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها ما لا يقل عن 150 شخصا".



وكان الممر البحري المحفوف بالمخاطر من غرب أفريقيا إلى أوروبا ذات يوم طريقا رئيسيا للمهاجرين الساعين للحصول على فرص عمل وحياة أفضل. ويعد الحادث واحدا من أكثر الحوادث المأساوية منذ أن ندرت المحاولات بعدما كثفت إسبانيا الدوريات في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

فرانس24 / رويترز