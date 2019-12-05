بطولة إنكلترا: سون يشعر بالحزن بعد الهزيمة أمام يونايتد

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لندن (أ ف ب)

طالب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين زملاءه في فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم العمل بجد لأنه لا يحب الشعور بالحزن الذي أحس به الأربعاء بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.

ويبتعد توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والثامن حاليا في ترتيب الدوري الممتاز، 23 نقطة عن ليفربول المتصدر، وتسع نقاط عن تشلسي الرابع صاحب المركز الأخير المؤهل إلى المسابقة الأوروبية.

وهي الخسارة الأولى لتوتنهام في عهد مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو منذ حلوله خلفا للارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصبه قبل حوالي أسبوعين وذلك بسبب البداية السيئة في الدوري المحلي.

وقال سون بعد المباراة "أنا أكره أن أخسر أي مباراة. لا يهم ضد من أو أي فريق. لا أشعر أنني بحالة جيدة. أشعر بالحزن (...) في هذا النوع من المباريات ضد فرق كبيرة مثل يونايتد أو (مانشستر) سيتي تريد الفوز. أشعر بحزن أكبر لأنني أعرف أنه يمكننا أن نقدم أداء أفضل، لذلك أعرف أنه يمكنني فعل ما هو أفضل، لهذا السبب أشعر بألم أكبر من أي مباراة أخرى".

وأشار الكوري الجنوبي إلى أنه محبط وحزين جداً من النتيجة، لكنه ليس الوقت المناسب لذلك "لدينا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام".

واعتبر سون أن العمل مع مورينيو ممتع "لدي علاقة جيدة معه، وأنا اتطلع قدما للعمل معه".

وقال "بعد 10 أو 12 يوما لا زلت أتعلم العديد من الأشياء عنه. أعتقد أنه يمكنني التعلم الكثير من الأمور وأنا ما زلت نهماً (...) أتشرف بالعمل مع هذا المدرب (مورينيو)".

© 2019 AFP