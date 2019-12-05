بنيامين نتانياهو يطلب من وزير الخارجية الأمريكي "زيادة الضغوط" على إيران

بنيامين نتانياهو ومايك بومبيو في لشبونة، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع لهما في العاصمة البرتغالية لشبونة "بزيادة الضغط" على إيران. ويصل بومبيو الخميس إلى المغرب في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية.

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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء في العاصمة البرتغالية لشبونة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "بزيادة الضغط" على إيران. وقال للصحافيين في فندق قبل الاجتماع: "الموضوع الأول الذي سأبحثه هو إيران، وكذلك الثاني والثالث".

وأضاف نتانياهو: "نحن محظوظون لأن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب ينتهج سياسة ضغط ثابتة ضد إيران". من جانبه، كتب بومبيو على تويتر: "ناقشنا الجهود الرامية إلى التصدي لنفوذ إيران المزعزع للمنطقة (...) ومواضيع أخرى على صلة بأمن إسرائيل".



وصرح نتانياهو قبل مغادرته إسرائيل إن "الرئيس ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة العقوبات وهذا واضح، فنحن نرى الأمبراطورية الإيرانية وهي تهتز. هناك مظاهرات في طهران وفي بغداد وفي بيروت. من المهم تشديد هذه الضغوط"، مؤكدا أنه يريد استكمال محادثة هاتفية أجراها الأحد مع ترامب.



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وقد غيَر بومبيو، المتوقع وصوله إلى المغرب الخميس في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية، برنامجه للقاء نتانياهو.

تتهم إسرائيل التي تمتلك الترسانة النووية الوحيدة غير المعلن عنها في الشرق الأوسط إيران منذ سنوات بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية وتعارض بشدة اتفاق عام 2015 بين طهران والدول الكبرى الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.



وقد يتعين على إسرائيل إجراء انتخابات جديدة أوائل عام 2020 ستكون الثالثة خلال عام.

وفرضت واشنطن عقوبات أحادية على إيران منذ انسحابها من اتفاق 2015. مع ذلك، من وجهة النظر الإسرائيلية، أثرت هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني الذي دفع طهران إلى رفع سعر الوقود الشهر الماضي، وأثار موجة من المظاهرات. ومن خلال هذا السيناريو، تحاول إسرائيل إقناع القوى الكبرى باتباع النموذج الأمريكي بفرض عقوبات مشددة ضد طهران.

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كما تتهم إسرائيل إيران بشن عمليات ضد أراضيها من خلال فصائل موالية لها في سوريا ولبنان وقطاع غزة.



وندّد نتانياهو الأحد بانضمام ست دول أوروبية جديدة إلى آلية "إنستكس" للمقايضة التجارية مع إيران، معتبرا أنها تشجع الجمهورية الإسلامية على قمع الاحتجاجات.



ولقاء نتانياهو وبومبيو هو الأول منذ أن غيرت الولايات المتحدة سياستها قبل أسبوعين وباتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قانونية. وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية.

فرانس24/ أ ف ب