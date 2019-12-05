ثلاثة جرحى بإطلاق نار بقاعدة بيرل هاربور الأميركية

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لوس انجليس (أ ف ب)

أقدم عسكريّ أميركي على الانتحار إثر إصابته ثلاثة أشخاص بجروح عندما فتح النار بعد ظهر الأربعاء في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور في هاواي، حسبما قالت السلطات العسكرية المحلية.

وقالت القاعدة في بيان إنّ مطلق النار "عضو في البحريّة الأميركيّة".

وأضافت انّه "أقدَم على فتح النّار وإصابة ثلاثة موظّفين مدنيّين من وزارة الدّفاع، قبل أن يقتل نفسه".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ اثنين من الجرحى إصاباتهما خطرة.

وتمّ إغلاق القاعدة البحريّة بعض الوقت.

وأفادت القاعدة في بيان بأنّ "قوّات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحريّة التابعة لقاعدة بيرل هاربور".

وقالت القاعدة إنّ الحادثة وقعت نحو الساعة 2,30 بعد الظهر بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ الخميس).

وتسلّمت السُلطات العسكريّة مسؤوليّة إجراء التحقيق.

ونقل تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلّي رواية شاهد كان موجودا في القاعدة لحظة حصول الوقائع. وقال الشاهد "أدركتُ ان الامر يتعلق بطلقات. نظرتُ ورأيت مطلق النار.. يوجّه السلاح نحوه".

يأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيّام من إحياء ذكرى الهجوم على بيرل هاربور. ففي 7 كانون الأوّل/ديسمبر 1941، هاجمت اليابان القاعدة العسكريّة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالميّة الثانية.

© 2019 AFP