خليجي 24: السعودية تهزم قطر وتلحق بالبحرين الى النهائي

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الدوحة (أ ف ب)

لحقت السعودية بالبحرين الى نهائي بطولة خليجي 24 لكرة القدم بفوزها على قطر الدولة المضيفة 1-صفر الخميس في الدوحة.

وسجل عبدالله الحمدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

وكانت البحرين تغلبت على العراق بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الاصلي والاضافي 2-2) في وقت سابق الخميس، وستقام المباراة النهائية الاحد المقبل.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السعودية المباراة النهائية بعد اعوام 2009 و2010 و2014، كما ثأر "الاخضر" لخسارته امام "العنابي" 1-2 في نهائي خليجي 22 في الرياض في كانون الاول/ديسمبر 2014.

ضغط المنتخب القطري منذ البداية وسنحت له اول فرصة محققة عندما مرر عبد الكريم حسن كرة عرضية أنقذها فواز القرني قبل ان يصل اليها المعز علي (9).

اما اول فرصة للمنتخب السعودي فكانت من كرة تهيأت من جانب الدفاع القطري الى فراس البريكان المنفرد من اليسار، فسدد كرة حولها سعد الشيب إلى ركنية (16).

ونجح المنتخب السعودي في افتتاح التسجيل من كرة سهلة مررها سلطان الغنام من اليمين ليستغل عبد الله الحمدان تأخر خروج حارس قطر من مرماه فخطف الكرة برأسه بجوار القائم الايسر داخل الشباك.

حاول المنتخب القطري تعديل النتيجة، فتوغل بدرو وسدد كرة قوية فوق العارضة (33)، ومرر عبد الكريم حسن كرة من اليسار باتجاه عبد العزيز حاتم داخل المنطقة سددها الاخير بجوار القائم الايسر (43).

وتصدى القائم الايمن السعودي لهدف التعادل القطري من ركنية سددها عبد العزيز حاتم مباشرة مرت من القرني واصطدمت بالقائم الايمن ثم بجسم الحارس (63).

ودفع مدرب قطر الاسباني فيليكس سانشيز بالمهاجمين اسماعيل محمد ومحمد مونتاري بدلا من الظهير الايمن بدرو ولاعب الارتكاز سالم الهاجري لتعزيز الجبهة الهجومية في ربع الساعة الاخير.

وكاد المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني وسط الضغط القطري من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد كانو من اليمين قبل ان يطلق كرة قوية اصطدمت بأعلى القائم الايسر وارتدت الى ياسر الشهراني سددها قوية تصدى لها الحارس القطري (83).

ورمى المنتخب القطري في كل ثقله في الدقائق الخمس الاخيرة لكن رعونة لاعبيه وصلابة الدفاع السعودي حالا دون وصوله الى مرمى السعودية.

© 2019 AFP