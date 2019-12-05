رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطلب صياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس ترامب ضمن إجراءات العزل

طلبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أنه أساء استغلال السلطة لتحقيق منافع سياسية. وردا على قرار بيلوسي، قالت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام إن على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

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طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب وقالت إن إساءة استغلاله السلطة لتحقيق منافع سياسية "لا يترك لنا خيارا سوى التحرك".



وأكدت في بيان تلفزيوني مقتضب "للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب لأمريكا، أطلب اليوم من رئيس (اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر) المضي قدما في صياغة لوائح الاتهام" بهدف عزل الرئيس الذي صرحت أنه "أساء استخدام السلطة وقوض الأمن القومي وعرض للخطر نزاهة علاقاتنا .. لم يترك لنا الرئيس خيارا سوى التحرك".



أما كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام فقد صرحت عبر تويتر "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



فرانس24/ أ ف ب