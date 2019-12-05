هواوي تتقدم بشكوى في واشنطن ضد استثنائها من صندوق إعانات حكومية

تقدمت شركت هواوي الصينية بشكوى في الولايات المتحدة احتجاجا على استبعادها من صندوق تمويلات فيدرالية مخصص لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية. وتشتبه واشنطن بأن شركة هواوي تقوم بالتجسس لصالح بكين، ولذلك استبعدتها من صندوق تمويلات بقيمة 8,5 مليار دولار تديره هيئة الاتصالات الفيدرالية.

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قالت شركة هواوي الصينية الخميس إنها تقدمت بشكوى في الولايات المتحدة احتجاجا على استبعادها من صندوق تمويلات فيدرالية مخصص لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية.



واستبعدت شركتا هواوي و"زد تي إي" الصينيتان، اللتان تشتبه واشنطن بأنهما تقومان بالتجسس لصالح بكين، الشهر الماضي من صندوق تمويلات بقيمة 8,5 مليار دولار تديره هيئة الاتصالات الفيدرالية.



وحظرت الهيئة على شركات الاتصلات الاستفادة من صندوقها للخدمات الشاملة لتمويل تجهيزاته من المجموعتين الصينيتن.



ومن جهتها، اقترحت الوكالة "مطالبة الشركات التي تتلقى مساعدات من صندوق الخدمات الشاملة بسحب وتبديل المعدات والخدمات" التي وفرتها هواوي و"زد تي إي".



واعتبر مدير الخدمات القانونية في هواوي سونغ ليو بينغ أن قرار هيئة الاتصالات الفيدرالية لا يثبت أن الشركة الصينية تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الشركة في شينزين في جنوب الصين.



وأكد أن "إقصاء شركة مثل هواوي، لمجرد أن مقرها في الصين، لا يحل مسائل الأمن الإلكتروني".



وقدمت هواوي في مارس/آذار كذلك شكوى في الولايات المتحدة ضد القانون المالي لوزارة الدفاع الأمريكية الذي يمنع على الإدارات شراء معدات وخدمات يوفرها العملاق الصيني.

فرانس24/أ ف ب