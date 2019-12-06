الجزائر: المرشحون للرئاسة يقدمون برامجهم خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة في البلاد

أجرى المرشحون الخمسة لمنصب الرئاسة في الجزائر الجمعة مناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وقد طرح المرشحون برامجهم فيما يخص عدة مسائل اجتماعية واقتصادية وسياسية، كما حاولوا إظهار أنفسهم قريبين من الحراك الاحتجاجي. وتأتي هذه المناظرة قبل نحو أسبوع من موعد الاقتراع الذي يعارضه الحراك الشعبي.

إعلان اقرأ المزيد

قدّم المرشحون الخمسة إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية برامجهم الجمعة خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، لكنها لم تخرج عن الإطار الضيق المحدد لها.



وفي البداية طرح صحافيون أسئلة سياسية تتعلق بالتصرفات التي أوصلت إلى الأزمة القائمة، فيما اكتفى المرشحون بإعطاء أجوبة عامة. ولم يفسح الإطار الضيق للمناظرة الذي يعطي لكل مرشح دقيقتين للإجابة، المجال أمام تفاعلات مثمرة. وسعى جميع المرشحين تقديم أنفسهم على أنهم قريبون من الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 شباط/فبراير والذي يرفض تنظيم الانتخابات.



ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.



ومنح المتنافسون 3 دقائق لكل منهم في ختام المناظرة. وكلّف أربعة صحافيين بطرح الأسئلة، اثنان من الصحافة المرئية (واحد من القناة العامة، وآخر من قناة خاصة)، واثنان من الصحافة المكتوبة، ورجل وامرأة من صحف خاصة.



وكانت "مبادرة مناظرة"، وهي منظمة عربية غير حكومية شاركت في تنظيم المناظرات الرئاسية في تونس حيث مقرها، اعتبرت أن المناظرة "لا تستجيب للمعايير الدولية". وتعد هذه المناظرة الأولى بين مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في تاريخ البلاد. غير أن "مبادرة مناظرة" قالت في بيانها "يبدو أن السلطة الانتخابية في الجزائر تعتزم الإشراف على تنظيم المناظرة (...) دون استشارة" المبادرات المدنية.

فرانس24/ أ ف ب