الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل دابل" وستبروك يعوّض الدفاع على هاردن

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

أغلق تورونتو رابتورز حامل اللقب المنافذ على النجم جيمس هاردن لكن رفاقه في هيوستن روكتس صنعوا الفارق وحققوا الفوز 119-109 الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وحقق بن ماكلمور أعلى رصيد له هذا الموسم مع 28 نقطة بينها 8 ثلاثيات وأضاف الموزع المخضرم راسل وستبروك "تريبل دابل" مع 19 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وبهذا الفوز عوض روكتس خسارته الجدلية بعد تمديد شوطين اضافيين امام سان انتوينو سبيرز الثلاثاء.

واكتفى هاردن الذي يبلغ معدله هذا الموسم أكثر من 39 نقطة في المباراة الواحدة، بتسجيل 7 محاولات من اصل 11 لينهي المباراة مع 23 نقطة أمام التصميم الدفاعي لرابتورز.

وسدد هاردن ثلاث كرات فقط في الشوط الأول، ومعظم كراته في الثاني كانت من هجمات غير مدروسة او مرتدة في ظل الدفاع المزدوج المستمر أمامه.

قال مدرب روكتس مايك دانتوني "لم يقم جيمس بأي ضغط. قال +حسنا، دافعوا بلاعبَين ضدي وسيسجل زملائي الليلة".

وفيما سجل هاردن ست نقاط فقط في الشوط الاول، تقدم روكتس بفارق 16 في الربع الثاني قبل انهاء الشوط الاول بنتيجة 63-55.

وتقدم رابتورز لفترة وجيزة في الربع الثالث، لكن الضيوف ردوا ولم ينظروا وراءهم في الوقت المتبقي.

وتقدم الكاميروني باسكال سياكام لائحة مسجلي الخاسر مع 24 نقطة وأضاف فرد فان فليت 20، ليسقط تورونتو للمرة الثانية تواليا على أرضه بعد التمديد في مواجهة ميامي هيت الثلاثاء.

© 2019 AFP