اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاقها العسكري مع تركيا

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اثينا (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية اليوناني الجمعة أن بلاده قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري البحري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة نهاية الشهر الفائت وأثار توترا في المنطقة.

وأبلغ الوزير نيكوس ديندياس الصحافيين "أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله"، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّه يحدد حدودا بحرية بين البلدين وهو ما قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لتركيا بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.

وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص.

وقال المتحدث باسم الوزارة اليكساندروس غينيماتاس للصحافيين إنّ الاتفاق الليبي التركي "ينتهك القانون البحري الدولي ... (بما في ذلك) حق الجزر اليونانية في الحدود البحرية".

وتابع "ليس هناك حدود بحرية بين ليبيا وتركيا. انعدام الشرعية لا ينتج قانونا".

وكان ديندياس هدّد الاثنين بطرد السفير الليبي في أثينا اذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري، وهو ما قالت اثينا أنه عجز عن القيام به.

وأصر ديندياس أن الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.

© 2019 AFP