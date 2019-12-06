اليونان تقرر طرد سفير ليبيا لديها على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الجمعة طرد سفير ليبيا، محمد يونس المنفي، تعبيرا عن غضب أثينا على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية. وقال في إفادة صحفية إن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف الاتفاق بين طرابلس وأنقرة بأنه "انتهاك سافر لقانون (الأمم المتحدة) للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى".

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قررت اليونان الجمعة طرد سفير ليبيا لديها، محمد يونس المنفي، تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي". وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.



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وقال دندياس: "نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر (أيلول)". وتابع قائلا إن "الإحداثيات (الجغرافية) لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون (الأمم المتحدة) للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى".

وأبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها. فردت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا.



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وعبرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق.



وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص. كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردا على ذلك.



وتشهد ليبيا صراعا وفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.

فرانس24/ رويترز