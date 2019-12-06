بطولة اسبانيا: اصابة هازار "نبأ سيء جدا" لزيدان

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مدريد (إسبانيا) (أ ف ب)

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم أن اصابة مهاجمه البلجيكي ادين هازار في كاحله وغيابه عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو المؤجل في 18 الحالي "نبأ سيء جدا".

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية لقاء فريقه مع اسبانيول "انه نبأ سيء جدا. كان مستواه رائعا وحالته البدنية ممتازة. بدأ يظهر علو كعبه كما فعل سابقا في مختلف انحاء العالم".

وأضاف من دون ان يكشف عن الفترة الزمنية التي سيبتعد فيها هازار عن الملاعب "انها مجرد نكسة. آمل الا تطول كثيرا".

وتابع "لا اود رؤية لاعبي فريقي مصابين وتحديدا ادين".

ويعاني هازار من "شعر" على مستوى كاحله الأيمن وذكرت تقارير صحافية ان فترة غيابه عن الملاعب تتراوح بين اربعة وستة اسابيع. وظهر نجم تشلسي الانكليزي السابق على عكازين مطلع الاسبوع خلال حفل غداء للنادي.

وتعرض هازار لاصابته ضد باريس سان جرمان الفرنسي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، اثر تدخل قوي من مواطنه توما مونييه.

ويعاني الفريق الملكي أيضا من اصابة الظهير الايسر البرازيلي مارسيلو والجناح الويلزي غاريث بايل ولوكاس فاسكيز والكولومبي خاميس رودريغيز بالاضافة الى الاصابة الخطيرة التي تعرض لها ماركو اسينسيو في الرباط الصليبي خلال مباراة ودية إعدادية للموسم الجديد الصيف الماضي ضد أرسنال الانكليزي والتي ستبعده طوال الموسم الحالي.

© 2019 AFP