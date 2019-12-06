بطولة انكلترا: رودجرز يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليستر سيتي

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لندن (أ ف ب)

وقع المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز عقدا جديدا طويل الامد مع فريقه الحالي ليستر سيتي ثاني ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، ما سيبقيه في مهامه الفنية حتى عام 2025.

ويأتي هذا التمديد على خلفية طرح اسم رودجرز كبديل محتمل للاسباني أوناي إيمري المقال من منصبه في نادي ارسنال الاسبوع الماضي، علما ان المدرب الايرلندي انضم إلى بطل انكلترا عام 2016، في شباط/ فبراير الماضي قادما من سلتيك الاسكتلندي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري المحلي مع 11 انتصارا برصيد 35 نقطة خلف ليفربول المتصدر (43) بعد 15 مرحلة هذا الموسم.

وقال رودجرز الذي يتحضر للقاء فريقه أمام أستون فيلا السبت في المرحلة 16 من الدوري "عندما اتخذت القرار بالقدوم إلى ليستر سيتي، كان ذلك لاني كنت متحمسا للاتجاه الذي سلكه النادي وكيفية تطبيق خبرتي في هذه المغامرة".

وتابع مدرب ليفربول السابق "جئت إلى هنا بهدف اضافة بعض الشيء إلى ذلك، ولمساعدة النادي على البناء من اجل المستقبل".

في المقابل اثنى رئيس ليستر سيتي التايلاندي أياوات "توب" سريفادانابرابا، على خطوة تمديد عقد رودجرز بالقول "صفات براندن كمدرب معروفة وواضحة بالطريقة التي سعى فيها لاطلاق العنان للامكانات داخل كل عضو من أعضاء فريقنا الشاب".

وختم نجل مالك الفريق السابق فيتشاي الذي لقي حتفه اثر تحطم مروحيته عام 2018 بالقرب من ملعب النادي، قائلا "ولكن بنفس القدر من الاهمية بالنسبة لنا، هو مدى تناسب فلسفة براندن مع الثقافة والقيم الثابتة للنادي".

© 2019 AFP