بطولة فرنسا: ليل يخطف المركز الثالث من بوردو

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باريس (أ ف ب)

خطف ليل المركز الثالث من بوردو بفوزه الصعب على ضيفه بريست 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين ليل بفوزه الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم إلى مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وهو الهدف التاسع لأوسيمهين هذا الموسم فلحق بمهاجم متز السنغالي حبيب ديالو في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدرين مهاجمي ليون موسى ديمبيلي وموناكو التونسي الأصل وسام بن يدر.

ورفع ليل رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطتين أمام بوردو الذي يحل ضيفا على مرسيليا الثاني الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بريست بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب لاحقا نيم مع ليون.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات مونبلييه مع باريس سان جرمان، وموناكو مع اميان، ونيس مع متز، وستراسبورغ مع تولوز، ورين مع انجيه.

ويلعب الأحد أيضا رينس مع سانت اتيان، ونانت مع ديجون.

© 2019 AFP