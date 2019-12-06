ترامب: الملك سلمان وصف اطلاق النار في القاعدة الاميركية ب"الهمجي"

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واشنطن (أ ف ب)

ذكر الرئيس الأميركي على موقع تويتر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ندد الجمعة بالهجوم "الهمجي" الذي ارتكبه جندي سعودي في فلوريدا وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكتب "لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا".

وأضاف "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب من الفعل الهمجي الذي ارتكبه مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الاميركي".

وفي الرياض، أكدت وكالة الانباء الرسمية الاتصال، ونقلت عن الملك تأكيده "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة"، وتنديده ب"الجريمة الشنعاء".

كما اصدر توجيهاته "للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث".

© 2019 AFP