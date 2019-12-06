فليك يشيد بتوخل "أحد أفضل المدربين الألمان"

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برلين (أ ف ب)

وصف هانز ديتر فليك "هانزي" المدرب الموقت لفريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة الجمعة مواطنه توماس توخل بأنه "واحد من أفضل المدربين الألمان" وسط تقارير تفيد بأن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي حاليا قد يتولى مسؤولية الادارة الفنية للنادي البافاري في الموسم المقبل.

وتراجع بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر السبت في قمة المرحلة الرابعة عشرة، إلى المركز الرابع بعدما مني بخسارته الأولى في خمس مباريات في متلف المسابقات بقيادة فليك وكانت أمام ضيفه باير ليفركوزن المنقوص 1-2.

وتم تعيين فليك مدرباً موقتا لبايرن مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى كانون الثاني/يناير بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من مهامه بسبب النتائج السيئة.

ونجح فليك بقيادة الفريق البافاري للتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا علماً بأنه سيخوض أخر مباريات دور المجموعات الأربعاء على أرضه مع ضيفه توتنهام الإنكليزي.

وكان توخل الذي يرتبط بعقد مع الفريق الباريسي حتى عام 2021، أوضح الشهر الماضي أنه "غير مهتم" بالانضمام إلى ناد آخر. لكن مجلة "سبورت بيلد" وصحيفة "بيلد" اليومية زعما أنه خيار لبايرن الموسم المقبل مع ابقاء فليك مساعدا له.

وقال فليك عندما سئل مباشرة عن مدرب بوروسيا دورتموند السابق في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مونشنغلادباخ: "شخصيا أجد توماس توخل أحد أفضل المدربين الألمان. أجد أن طريقته لتفسير كرة القدم جيدة".

واعتبر فليك أن الأسماء الجيدة والمدربين الكبار سيتم ربطهم دائما ببايرن ميونيخ.

وأشار فليك إلى أن مناقشة دوره المستقبلي سيكون داخليا فقط "بعد مباراة فولفسبورغ"، آخر مباراة للفريق عام 2019 وتحديدا 21 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وبدا فليك مرتاحا قبل مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ الفائز بآخر خمس مباريات في الدوري المحلي على ملعبه "بوروسيا بارك" والذي يملك فرصة الابتعاد بفارق سبع نقاط أمام بايرن ميونيخ في حال فوزه العاشر هذا الموسم.

وقال المدرب البافاري "مونشنغلادباخ هو المتصدر، ونحن في المركز الرابع، لكن يمكننا هزم أي خصم".

وأضاف "من الواضح أن بايرن ميونيخ يريد أن يكون بطلا في كل موسم، لكن هناك فرق أخرى قليلة لديها نفس الجودة".

© 2019 AFP