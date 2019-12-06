كرة القدم - خليجي24: تأهل منتخبي السعودية والبحرين للنهائي بعد فوزهما على قطر والعراق

تأهل منتخبا السعودية والبحرين الخميس إلى نهائي بطولة خليجي24 لكرة القدم المقامة بالدوحة بفوز الأول على قطر 1-صفر والثاني على العراق بركلات الترجيح 5-3. تقام المباراة النهائية في الدوحة الأحد المقبل.

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بلغ منتخبا السعودية والبحرين الخميس المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بفوز الأولى على الدولة المضيفة قطر 1-صفر والثانية على العراق بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) في الدوحة.

تقام المباراة النهائية في الدوحة الأحد المقبل، علما أن الفريقين أعلنا عن مشاركتهما في خليجي24 لكرة القدم قبل أيام قليلة من انطلاقتها على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين دوليتهما والإمارة.



وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السعودية المباراة النهائية بعد أعوام 2009 و2010 و2014، في حين بلغت البحرين النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها.



في المباراة الأولى، ثأر المنتخب "الأخضر" لخسارته أمام "العنابي" في نهائي خليجي22 في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2014، وأمامه أيضا في كأس آسيا الأخيرة في الدوحة. وسجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.



ضغط المنتخب القطري منذ البداية وسنحت له أول فرصة محققة عندما مرر عبد الكريم حسن كرة عرضية أنقذها فواز القرني قبل أن يصل إليها المعز علي (9). أما أول فرصة للمنتخب السعودي فكانت من كرة تهيأت من جانب الدفاع القطري إلى فراس البريكان المنفرد من اليسار، فسدد كرة حولها سعد الشيب إلى ركنية (16).



ونجح المنتخب السعودي في افتتاح التسجيل من كرة سهلة مررها سلطان الغنام من اليمين ليستغل عبد الله الحمدان تأخر خروج حارس قطر من مرماه فخطف الكرة برأسه بجوار القائم الأيسر داخل الشباك.



حاول المنتخب القطري تعديل النتيجة، فتوغل بدروه وسدد كرة قوية فوق العارضة (33)، ومرر عبد الكريم حسن كرة من اليسار باتجاه عبد العزيز حاتم داخل المنطقة سددها الأخير بجوار القائم الأيسر (43). وتصدى القائم الأيمن السعودي لهدف التعادل القطري من ركنية سددها عبد العزيز حاتم مباشرة مرت من القرني واصطدمت بالقائم الأيمن ثم بجسم الحارس (63).



وكاد المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني وسط الضغط القطري من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد كانو من اليمين قبل أن يطلق كرة قوية اصطدمت بأعلى القائم الأيسر وارتدت إلى ياسر الشهراني سددها قوية تصدى لها الحارس القطري (83).



تأهل تاريخي للبحرين



وحقق منتخب البحرين إنجازا تاريخيا ببلوغه باكورة مبارياته النهائية.



جاء الشوط الأول سريعا ومثيرا في مجرياته لأنه شهد تسجيل الأهداف الأربعة. افتتح المنتخب العراقي التسجيل مبكرا بعد أن استفاد من ركلة حرة مباشرة نفذها علاء عبد الزهراء قوية من فوق الحائط البشري ارتدت من الحارس سيد شبر علوي لتتهيأ أمام مهند علي غير مراقب فتابعها داخل الشباك (6).



وأدركت البحرين التعادل من ركلة ركنية نفذت عبر تمريرة محمد جاسم مرهون إلى عبد الوهاب المالود الذي لعبها عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقي لها المدافع عبد الله الهزاع ووضعها في شباك الحارس حسن جلال (14).



لم تكتمل فرحة البحرين بالهدف أكثر من أربع دقائق، فمن كرة طويلة مررها أمجد المقصوصي من منتصف الملعب انطلق إبراهيم بايش خلف الخط الدفاعي واستغل الخروج الخاطئ من الحارس علوي ليضع الكرة من فوقه في المرمى الخالي مانحا التقدم مجددا للعراق (18).



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول لعب المدافع أحمد بوغمار كرة طويلة من كرة ثابتة من منتصف ملعب البحرين وصلت إلى مرهون المنطلق خلف الخط الدفاعي ليهيأ الكرة لنفسه ببراعة على صدره ويلدغ الكرة داخل شباك الحاس العراقي جلال حسن مدركا التعادل.



ولم يطرأ أي تعديل على النتيجة في الشوطين الإضافيين فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب البحريني.

فرانس24/ أ ف ب