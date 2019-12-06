منفذ إطلاق النار في قاعدة البحرية الأمريكية من عناصر سلاح الجو السعودي

خلال مؤتمر صحفي، أعلن حاكم ولاية فلوريدا أن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية في الولاية الجمعة هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب. وأسفر إطلاق النار عن مقتل ثلاثة أشخاص قبل مقتل المهاجم.

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أعلن حاكم ولاية فلوريدا أن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة، هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب. وأضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا". وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".



وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمريكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة. ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.



وتعقيبا على الحادثة قال الرئيس الأمريكي على موقع تويتر إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ندد الجمعة بالهجوم "الهمجي" الذي ارتكبه جندي سعودي في فلوريدا. وكتب "لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا". وأضاف "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب من الفعل الهمجي الذي ارتكبه مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي".



فرانس24/ أ ف ب