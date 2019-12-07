إطلاق ثلاث قذائف من غزة باتجاه إسرائيل (الجيش الإسرائيلي)

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا السبت ثلاث قذائف باتجاه جنوب إسرائيل، اعترض نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اثنتين منهما.

ويعود آخر تاريخ لإطلاق قذائف من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وردّت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي مساء السبت، إنّ "ثلاث قذائف أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. اعترض درع القبة الحديدة اثنتين".

وعالج مسعفون ثلاثة أشخاص في سديروت، كانوا أصيبوا بشكل طفيف خلال بحثهم عن ملجأ إثر دوي صفارات الإنذار في هذه المدينة القريبة من غزة، بحسب منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في الجهاد الإسلامي الذي يعدّ احد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردّت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينياً، ولم يقتل أي إسرائيلي.

وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ 2008، قادت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.

© 2019 AFP