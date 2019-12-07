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الانتخابات الرئاسية الجزائرية: انطلاق عملية التصويت بالخارج في أول اختبار للحراك والسلطة

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فتح مراكز الانتخاب للجزائريين بالخارج
فتح مراكز الانتخاب للجزائريين بالخارج صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.
نص : فرانس 24 تابِع

قالت موفدة قناة فرانس 24 إلى قنصلية الجزائر في العاصمة الفرنسية باريس، إنه قد "كان من المفترض أن تفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين الجزائريين أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح السبت، لكن العملية تأجلت إلى التاسعة، مشيرة إلى توافد بعض الناخبين الذين فوجئوا بالتأجيل" وأضافت دانة منصور أن "هناك انتشار أمني مكثف للشرطة الفرنسية لضمان حسن سير العملية الانتخابية" التي يعارضها الحراك الشعبي في ظل بقاء من يصفهم برموز نظام بوتفليقة. كما أشارت موفدتنا إلى "احتمال حضور عدد من المعارضين لهذه الانتخابات.. وأن انتخاب الجزائريين المقيمين بالخارج سيستمر حتى الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول".

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