الملك سلمان لترامب: "منفذ الجريمة الشنعاء في القاعدة العسكرية الأمريكية لا يمثل الشعب السعودي"

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجمعة تعازيه للولايات المتحدة بعد أن فتح عسكري سعودي متدرب النار الجمعة في قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية وأعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال الملك سلمان إن "القاتل لا يعكس مشاعر شعبه تجاه الأمريكيين".

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اتصل الملك سلمان الجمعة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تعازيه للولايات المتحدة بعد أن فتح متدرب سعودي الجمعة النار في قاعدة أمريكية ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر إلى أن الملك السعودي ندد بالهجوم "الهمجي"، وقال إن القاتل لا يعكس مشاعر شعبه تجاه الأمريكيين.

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019

وفي الرياض، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الاتصال، ونقلت عن الملك سلمان تأكيده "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة"، مضيفة عن العاهل السعودي قوله إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أفادت الوكالة بأن الملك سلمان قد أصدر توجيهاته "للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث".

وأطلق سعودي من سلاح الجو النار في قاعدة جوية في فلوريدا خلال مشاركته في عمليات تدريب، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص قبل أن تقتله الشرطة، فيما بقيت دوافعه مجهولة. ونفذ المهاجم الذي يمكن أن يكون طيارا أو تقنيا في مجال الطيران، الهجوم مستخدما مسدسا.

ووصف المتدرب السعودي الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت". وذكر موقع المجموعة الأمريكية لمراقبة الحركات الجهادية أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا أنه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

BREAKING: Tweet by #Pensacola attacker Alshamrani suggests terrorist motive. Does not claim allegiance to any group, but echos Bin Laden: "The security is a shared destiny...You will not be safe until we live it as reality in [Palestine], and American troops get out of our land." pic.twitter.com/KALH4PXYKy — Rita Katz (@Rita_Katz) December 7, 2019

وأضاف بيان الشمراني حسب موقع سايت "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم انتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".



ووقع الهجوم داخل صف في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا وأسفر أيضا عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.



وقال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب. وتابع رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا". مضيفا أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".



وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 الف جندي، من البحرية الأمريكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة. ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.



فرانس 24/ أ ف ب