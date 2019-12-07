العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مجهولون على متظاهرين ببغداد إلى 17 قتيلا

أعلنت مصادر طبية عراقية السبت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنه الجمعة مسلحون "مجهولون" على المتظاهرين وسط بغداد، إلى 17 قتيلا قضى بعضهم في مستشفيات العاصمة العراقية متأثرين بجروحهم. في سياق متصل، تعرض منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالنجف، وهو الموجود حاليا في إيران، إلى هجوم بطائرة مسيرة.

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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في وسط العاصمة بغداد الجمعة إلى 17 قتيلا جميعهم من المتظاهرين، بحسب ما أكدت مصادر طبية السبت. وازداد عدد القتلى بعد وفاة خمسة متظاهرين متأثرين بجروحهم في مستشفيات بغداد، بحسب المصادر نفسها.

واتهم المتظاهرون مسلحين مجهولين يستقلون شاحنات صغيرة، باستهدافهم لطردهم من مرآب بطوابق عدة كانوا يسيطرون عليه، قرب جسر السنك القريب من ساحة التحرير. وتمكن هؤلاء من السيطرة على المرآب لاحقا، بحسب متظاهرين ومسعفين في المكان، فيما أفادت قناة التلفزيون الرسمية باحتراق المرآب بالكامل من قبل "مجهولين".

استهداف منزل مقتدى الصدر

وفجر السبت استهدفت طائرة مسيرة بقذيفة هاون منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في النجف، والذي نزل عناصر تياره إلى الشارع لـ"حماية" المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، بحسب ما أكد مصدر في التيار الصدري.



وقال المصدر إن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حاليا في إيران وفق ما أكدت مصادر عدة.

ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات إلى الساحة قبل بزوغ فجر السبت.



ويشتبه بأن يكون الوافدون الجدد إلى الساحة هم من أصحاب "القبعات الزرقاء" العزل، التابعين لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لتيار مقتدى الصدر. وسبق للصدر أن أعلن تأييده للاحتجاجات التي تطالب بكفّ يد النفود الإيراني في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب