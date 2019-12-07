بطولة ألمانيا: بن سبعيني نسي تسديد ركلة الجزاء ضد بايرن

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برلين (أ ف ب)

أقر الجزائري رامي بن سبعيني، بطل فوز فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ على بايرن ميونيخ في الدوري الالماني لكرة القدم، انه احتاج الى من يقوم بتذكيره انه مسدّد ركلات الجزاء في فريقه قبل منحه متصدر البوندسليغا فوزا ثمينا ابقاه متصدرا السبت.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الاخيرة والذي تراجع الى المركز السادس، ليتابع تحقيق أفضل مواسمه منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد افتتاح الكرواتي ايفان بيريشيتش التسجيل لبايرن، عادل بن سبعيني من رأسية محكمة اثر ضربة ركنية بعد ساعة على انطلاق المواجهة، قبل ان يسجل في اللحظات الاخيرة من المباراة ركلة جزاء قوية في شباك الحارس الدولي مانويل نوير.

وكشف بن سبعيني (24 عاما) انه في لحظة احتساب ركلة الجزاء، نسي انه اللاعب المحدّد من الجهاز الفني لتولي التسديد.

قال لشبكة "سكاي": "بعد فرايبورغ (الفوز 4-2 السبت الماضي)، قررنا ان بريل (السويسري امبولو) لن يسدد بعد الان ركلات الجزاء، وتم الاتفاق على أن أتولى تسديدها، لكنني نسيت".

وكان امبولو اهدر ركلة جزاء ضد فرايبورغ الاسبوع الماضي في الدوري.

وتابع الظهير الجزائري الذي سجل هدفين في مرمى نوير الذي ساهم باخراج منتخب الجزائر من الدور الثاني لمونديال 2014 بعد التمديد "قام توبياس سبيل( الحارس البديل) بتذكيري انه يتعين علي تسديد الركلة".

وببرودة أعصاب لافتة سدد اللاعب القادم من رين الفرنسي الكرة في زاوية ضيقة بعيدة لم يصل اليها نوير المرتمي بقوة على الزاوية اليسرى.

وأضاف بن سبعيني "سنقوم بكل ما في وسعنا لنبقى في الصدارة. سنقدم كل شيء في المباريات وسنى ماذا سيحصل". ورأى بن سبعيني ان "استقبال هدف ضد بايرن ليس امرا سيئا. وتسجيل هدفين في مرمى بايرن ليس سيئا على الاطلاق".

© 2019 AFP