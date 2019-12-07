بطولة ألمانيا: ثنائية بن سبعيني تغرق بايرن أكثر

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برلين (أ ف ب)

وجه بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر ضربة معنوية كبيرة لضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما أسقطه 2-1 بثنائية الظهير الجزائري رامي بن سبعيني، السبت في المرحلة 14 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ومني بايرن بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن 1-2، فتراجع من المركز الرابع الى السادس، فيما بقي مونشنغلادباخ متصدرا بفارق نقطة عن لايبزيغ الفائز على ضيفه هوفنهايم 3-1.

وابتعد مونشنغلادباخ، متصدر الدوري منذ المرحلة السابعة، بفارق سبع نقاط عن بايرن الذي سيطر على الـ"بوندسليغا" في المواسم السبعة الماضية.

ويخوض مونشنغلادباخ افضل مواسمه منذ احرازه اللقب في 1977، وواجه بايرن متصدرا للمرة الاولى منذ 1997.

واجرى مدرب بايرن الموقت هانزي فليك الذي حل بدلا من الكرواتي المقال من منصبه نيكو كوفاتش، اربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت امام ليفركوزن.

وفي ظل استمرار غياب المدافعين نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز، دفع بالمدافع جيروم بواتنغ والاسباني تياغو الكانتارا على حساب الاسباني خافي مارتينيز والفرنسي بنجامان بافار، فيما شارك لاعبا الوسط الفرنسيان كورنتان توليسو وكينغسلي كومان بدلا من سيرج غنابري والكرواتي ايفان بيريشيتش.

وسيطر بايرن على الشوط الاول دون ان يحصل على فرص صريحة، فيما كانت تسديدة ظهيره الدولي جوشوا كيميش بحاجة لميليمترات قليلة لتتجاوز خط المرمى (28).

وخسر بايرن في الشوط الاول لاعب وسطه توليسو لاصابة عضلية بفخذه، فحل بدلا منه بيريشيتش (20).

وبكر بايرن في التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر بيريشيتش الذي هيأ الكرة لنفسه واطلقها بيسراه صاروخية على باب المنطقة، لم يكن رد فعل الحارس السويسري يان سومر سريعا لانقاذها (49).

وأعاد المضيف المباراة الى نقطة البداية عندما عادل برأسية محكمة لبن سبعيني (24 عاما) القادم من رين الفرنسي اذ ارتقى عاليا وزرع الكرة اثر ضربة ركنية (60).

وتراجع بايرن بدنيا وكاد المضيف يسجل الثاني بتسديدة لارس شتيندل مرت قريبة من القائم الايمن للحارس الدولي مانويل نوير (80).

وحصل مونشنغلادباخ على ركلة جزاء بعد تهور مارتينيز وعرقلة الفرنسي ماركوس تورام، فنال الاسباني انذاره الثاني وطرد من المباراة (90). تولى بن سبعيني تسديد الركلة فأحسن نوير تقديرها لكن يسارية الجزائري كانت قوية وهزت شباكه الجانبي (90+2)، لتشتعل مدرجات ملعب "بوروسيا بارك" التي غصبت بـ54 ألف متفرج.

© 2019 AFP