بطولة فرنسا: "ثلاثي الرعب" نيمار ومبابي وإيكاردي يقلب الطاولة على مونبلييه

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باريس (أ ف ب)

قلب "ثلاثي الرعب" الهجومي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والارجنتيني ماورو إيكاردي الطاولة على مضيفه مونبلييه المنقوص عدديا، وحول في سبع دقائق تأخر باريس سان جرمان المتصدر بهدف إلى فوز 3-1 السبت، ضمن اطار المرحلة 17 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وافتتح مونبلييه التسجيل بالنيران الصديقة بعدما حول الارجنتيني لياندرو باريديس الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (41)، قبل ان يطرد له الحكم البرتغالي بدرو منديش (72)، ليعود سان جرمان يسجل ثلاثيته عبر نيمار (74) ومبابي (76) وإيكاردي (81).

وكسر سان جرمان النحس الذي يلاحقه في عقر دار مونبلييه على ملعب "دو لا موسون" حيث لم يفز منذ عام 2015، ليحقق فوزه الـ 13 هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 39 نقطة موسعا الفارق بينه وبين وصيفه مرسيليا الذي يلعب الاحد أمام بوردو إلى ثماني نقاط، علما أن الفريق الباريسي يملك مباراة مؤجلة أمام موناكو.

ودفع مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل بتشكيلة هجومية فاشرك الثنائي مبابي ونيمار اساسيين للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراة نانت 2-صفر في منتصف الاسبوع حيث تقاسما الهدفين، إلى جانب إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، فيما أبقى مواطن الاخير أنخل دي ماريا على دكة البدلاء. وغاب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني والايطالي ماركو فيراتي بسبب الاصابة، إلى المدافع البرازيلي ماركينيوس بسبب وضع زوجته مولودا.

وضغط مونبلييه في الشوط الاول على ضيفه فهدد مرماه في الدقيقة التاسعة بتسديدة بينية قوية من المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور حولها حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس إلى ركنية.

وتلقى سان جرمان ضربتين موجعتين في أقل من سبع دقائق حيث اضطر توخل لاجراء تبديلين اضطراريين اثر اصابة بداية مدافعه بريسنل كيمبيبي فادخل بدلا منه عبدو ديالو (18)، قبل أن يتكرر المشهد ذاته مع لاعب الوسط الدولي السنغالي إدريسا غي ليستبدله بالشاب تانغي كواسي (25).

وكاد هذا الاخير البالغ 17 عاما في اول مباراة له هذا الموسم ان يدون اسمه في تاريخ نادي العاصمة بعدما كان قريبا من افتتاح التسجيل بعدما ارتمى لركلة حرة نفذها نيمار، لكنه وصل متأخرا قبل أن يتدخل حارس مونبلييه الارجنتيني جيرونيمو رولي لابعاد الكرة الى ركنية (30).

وفاجـأ مونبلييه ضيفه بافتتاح التسجيل بعد ركنية من تيجي سافانييه تطاول لها دانيال كونغري برأسه لتصطدم الكرة بيد باريديس وتحول اتجاهها وتخدع نافاس (41).

واهدر الفريقان العديد من الفرص في الشوط الثاني، حيث بدا مونبلييه مجددا الاخطر امام تراجع مستوى الثلاثي مبابي وإيكاردي ونيمار، قبل أن يتحرك الاخير في توغل نحو منطقة خصم الفريق المضيف ليتعرض لعرقلة من البرتغالي منديش ما دفع الحكم إلى رفع البطاقة الحمراء بوجهه بعد نيله الانذار الثاني (72)، ليعاقب المهاجم البرازيلي بنفسه منافسه بركلة حرة مباشرة استقرت في الزاوية العليا لمرمى رولي (74)، وهو هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ولم تمض دقيقتين حتى عاقب مبابي بدوره المضيف بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من نيمار (76)، مسجلا هدفه السابع في الـ "ليغ 1" هذا الموسم، والـ 72 في مسيرته بقميص سان جرمان ليتساوى مع مواطنه راي.

وتابع النادي الباريسي ضغوطاته فاصاب نيمار العارضة بتسديدة قوية (80)، قبل أن يضع إيكاردي بصمته التهديفية بعد عرضية من مبابي داخل المنطقة وتسديدة على الطاير للارجنتيني (81).

ويلعب لاحقا اليوم موناكو مع اميان، ونيس مع متز، وستراسبورغ مع تولوز، ورين مع انجيه.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات رينس مع سانت اتيان، ونانت مع ديجون.

© 2019 AFP