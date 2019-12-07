حزب ايفو موراليس يسميه "مديرا للحملة" الانتخابية للانتخابات المقبلة

إعلان اقرأ المزيد

لاباز (أ ف ب)

أعلن حزب الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس السبت اختياره ليكون "مدير حملة" الحركة نحو الاشتراكية في الانتخابات المقبلة.

وكتب موراليس على تويتر بعد قرار الجمعية العمومية لحزبه التي انعقدت في مدينة كوشابامبا (وسط)، "أقدّر الثقة التي أوليتموني إياها عبر تسميتي مديراً للحملة".

وقال من كوبا التي يزورها منذ الجمعة، "سنختار مرشحاً موحداً ونفوز في الانتخابات من الدورة الأولى. شكراً لأنكم لم تتخلوا عني، سأكون دوماً معكم. معاً، سننتصر".

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى في 18 عاماً التي لا يترشح فيها الرئيس البوليفي السابق.

وكان موراليس اضطر إلى الاستقالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر بعد تخلي الجيش والشرطة عنه في أعقاب ثلاثة أسابيع من التظاهرات ضدّ انتخابات رئاسية شابها التزوير بحسب المعارضة.

ولجأ على إثر ذلك إلى المكسيك.

وكان موراليس توجه إلى المجتمعين في كوشابامبا عبر الهاتف قائلاً "قريباً سأكون في بوليفيا لننطلق معاً في هذه الانتخابات ولنفوز بها، كما فعلنا دوماً".

ويبرز كمرشحين محتملين من بين أعضاء الحركة نحو الاشتراكية، اندرونيكو رودريغيز وهو زعيم محلي شاب، وادريانا سالفاتيارا الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ.

© 2019 AFP