طائرة مسيّرة تستهدف منزل مقتدى الصدر في النجف غداة ليلة دامية في بغداد

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بغداد (أ ف ب)

استهدفت طائرة مسيّرة فجر السبت بقذيفة هاون منزل رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الداعم للمتظاهرين المناهضين للسلطة، في النجف، وذلك غداة مقتل 17 متظاهراً بهجوم على أيدي مسلحين مجهولين في بغداد.

ويأتي هذا الهجوم بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة، إذ شن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة نحو مئة بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لفرانس برس.

وأطلق المتظاهرون على الهجوم اسم "مجزرة السنك" نسبة إلى جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية.

وإثر الهجوم الدامي، انتشر أصحاب "القبعات الزرقاء" العزّل التابعين للتيار الصدري في محيط المنطقة لحماية المتظاهرين.

وتدفقت أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحة التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية حيث تجري اعتصامات منذ أسابيع عدة.

ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين، بتغيير الطبقة الحاكمة منذ 16 عاماً والتي يتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

ويمثل الهجوم الأخير نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية في العراق التي أسفرت حتى الآن عن سقوط 445 قتيلاً وأكثر من عشرين ألف جريح.

فسبق للقوات الأمنية المنتشرة في محيط ساحات التظاهر أن أطلقت النار مرات عدة على المتظاهرين، لكن ما جرى ليل الجمعة مختلف، إذ أن تلك القوات وقفت مكتوفة الأيدي أمام هجوم المسلحين.

ولم يكن أمام المحتجين سوى وسائل التواصل الاجتماعي لبث صور الفوضى في المكان.

ويبدو أن الأجهزة الأمنية الحكومية عاجزة عن التعرف عن المهاجمين أو اعتقالهم، في بلد اكتسبت فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران نفوذاً كبيراً، خصوصاً بعدما باتت تحمل صفة رسمية.

- الخوف من الأسوأ -

ورغم ذلك، تقول مصادر في الشرطة إنها توصلت إلى معلومات عن الفصائل التي شنت الهجوم ضد المحتجين الذي دانته السفارات الغربية في البلاد.

وفي مواجهة هؤلاء، انتشر في ساحة التحرير أصحاب "القبعات الزرقاء" التابعين لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للصدر، الذي يعتبر أول المطالبين باستقالة الحكومة.

ورغم أنهم عزّل، قال أحد المحتجين إنهم كانوا يحملون العصي وقنابل المولوتوف.

وغداة ذلك، قال مصدر في التيار الصدري لوكالة فرانس برس إن قذيفة من طائرة مسيّرة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر في منطقة الحنانة بالنجف جنوب بغداد. لكن الصدر موجود حالياً في إيران وفق ما أكدت مصادر عدة.

وسبق للصدر أن أعلن تأييده للاحتجاجات التي تطالب بكفّ يد النفوذ الإيراني في البلاد، كما أن "سرايا السلام" قامت باستعراض قوة مسلح في أول أيام التظاهرات مطلع تشرين الأول/أكتوبر رداً على عمليات قتل وقنص المتظاهرين.

ومعروف أن للصدر علاقات معقدة مع طهران التي انتقدها على مدى السنوات الماضية خلال تظاهراته الداعية إلى استقلالية القرار العراقي، لكنه رغم ذلك لم يقطع علاقته بشكل نهائي مع الجمهورية الإسلامية التي يزورها مراراً.

لكن العديد من المتظاهرين الذين يوكدون على عفوية حراكهم وعدم ارتباطه بأي جهة سياسية، كانوا حذرين من دعمه.

وفي وقت لاحق تجمع العشرات من أنصار الصدر أمام منزله في الحنانة هاتفين "كلنا جنودك يا سيد".

ودعت "المعاونية الجهادية" التابعة لـ"سرايا السلام" في بيان إلى "ضبط النفس" في انتظار التحقيقات، محذرة من "رد لا يتوقعه أحد في حال ثبوت تورط أي كان".

- تشييع الضحايا في النجف -

وإلى الجنوب، تجمع آلاف المتظاهرين في الناصرية والديوانية تضامناً مع ساحة التحرير في بغداد، وسط انتشار أمني كثيف، بحسب مراسلي فرانس برس.

وتستعد مدينة النجف لاستقبال جثامين المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد.

وشهدت تلك المدينة المقدسة لدى الشيعة أعمال عنف قبل عشرة أيام، بعدما أضرم محتجون النار بالقنصلية الإيرانية.

وبعد سنوات من تعزيز نفوذها في العراق، أصبحت طهران الآن في طليعة المفاوضات السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد بعد استقالة عادل عبد المهدي، ولكنها عرضة أكثر من أي وقت مضى لغضب المتظاهرين الذين يعتبرونها عرابة النظام القائم.

وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني شدد الجمعة على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة "بعيداً عن أي تدخل خارجي".

قال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي".

ورغم أن عبد المهدي قدم استقالته إلى البرلمان بعد دعوة المرجعية، أكدت الأخيرة أنها "ليست طرفاً" في اختيار رئيس الوزراء الجديد.

© 2019 AFP