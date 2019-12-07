مطلق النار السعودي وصف الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل هجوم القاعدة العسكرية

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا الجمعة الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت".

وذكر موقع مجموعة "سايت" الأميركية لمراقبة الحركات الجهادية أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا انه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت الى دولة شر".

وأضاف بيان الشمراني "انا لست ضدكم لأنكم فقط من الأميركيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم انتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل ايضا ضد الانسانية".

ووقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

وقال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي ارسله بلده لتلقي التدريب.

واضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الاسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 الف جندي، من البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأميركية.

© 2019 AFP