مناظرة أخيرة حذرة بين جونسون وكوربن على خلفية بريكست

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لندن (أ ف ب)

تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخصمه العمالي جيريمي كوربن مساء الجمعة في مناظرة لم تنطو على مفاجآت، إذ قدم كل واحد حججه حول بريكست قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية.

ولأكثر من ساعة، تواجه المسؤولان ملتزمين الحذر في مواقفهما. ولعب الزعيم المحافظ الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزبه بعشر نقاط، مجددا ورقة اتفاق بريكست الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل.

ويأمل جونسون بالحصول على غالبية وبالتالي تبني اتفاق بريكست "قبل عيد الميلاد". ووعد بتطبيق بريكست في 31 كانون الثاني/يناير بعد تأجيله ثلاث مرات.

وفي بلد منقسم حول بريكست، دافع كوربن عن اقتراحه تنظيم خلال ستة أشهر استفتاء ليختار البريطانيون بين اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي والبقاء فيه.

وقال كوربن إنه سيبقى حياديا خلال الاستفتاء الجديد، ما دفع جونسون الى تعليق ساخر.

وتساءل "كيف يمكنكم الحصول على اتفاق مع بروكسل حول بريكست إذا كنتم لا تؤمنون به؟ انه لغز يصعب فهمه".

من جهة أخرى أعلنت دبلوماسية بريطانية معتمدة في الولايات المتحدة استقالتها قبل ستة أيام من الانتخابات التشريعية في بريطانيا مؤكدة أنها لم تحتمل "الترويج لأنصاف حقائق" حول بريكست كما ذكرت سي أن أن الجمعة.

وفي كتاب الاستقالة المؤرخة في 3 كانون الأول/ديسمبر والذي اطلعت عليه القناة الأميركية، ذكرت ألكسندرا هول التي كانت مكلفة ملف بريكست في السفارة بواشنطن، أن "منصبها لم يعد يحتمل من الناحيتين المهنية والشخصية".

وبعد أن أكدت أنها "لا تؤيد أو تعارض بريكست"، أشارت إلى أنها "صدمت للطريقة التي تعامل بها قادتنا السياسيون مع هذا الملف".

وتابعت "وصلت إلى مرحلة في حياتي أفضل فيها أن أستخدم وقتي لأقوم بشيء أكثر فائدة بدلا من الترويج لأنصاف حقائق لصالح حكومة لم أعد أثق بها".

© 2019 AFP