أستراليا: فرق الإطفاء في سباق مع الزمن لإخماد الحرائق تحسبا لارتفاع جديد متوقع في الحرارة

حريق هائل في ويرومبي 50 كم جنوب غرب سيدني. أستراليا 6 ديسمبر/كانون الأول 2019.

تسابق فرق الإطفاء الأسترالية الزمن لإخماذ عشرات الحرائق المستعرة في شرق البلاد، وذلك تحسبا لارتفاع متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قد يبلغ الثلاثاء 40 درجة مئوية.

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استغلت فرق مكافحة الحرائق في شرق أستراليا تحسن ظروف الطقس الأحد للسيطرة على حرائق الغابات وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



وأحصت السلطات 96 حريقا مستعرا في ولاية نيو ساوث ويلز على أطراف سيدني أكبر مدن أستراليا، وقد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء نصفها تقريبا.

🔍 With a Total Fire Ban called for Mallee, Wimmera & Northern Country tomorrow and many parts of the state now in the Fire Danger Period, fire restrictions are in force - remind your mates, neighbours and family to check our Can I, Can't I guide. https://t.co/qTT4P4ne58 pic.twitter.com/J1CPrbfLrT — CFA Updates (@CFA_Updates) December 8, 2019

وغطى الضباب الدخاني مدينة سيدني التي يقطنها 5,2 مليون نسمة على مدار أسابيع وزادت الأمور سوءا يوم الجمعة باندماج عدة حرائق في حريق واحد ضخم قد تستغرق جهود إخماده عدة أسابيع.



وقال شين فيتسيمونس مفوض خدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز في تصريح لمحطة "إيه بي سي" التلفزيونية الأحد إن درجة الحرارة ستتجاوز معدلها الطبيعي يوم الثلاثاء لتسجل 40 درجة مئوية مما ينذر باتساع نطاق الحرائق.

ويربط بعض المراقبين بين انتشار الحرائق وارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة وأعمال الحرق المتعمد وانتشار الجفاف ببعض مناطق البلاد.

ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون ضغوطا لحمله على معالجة آثار التغير المناخي.

فرانس24/ رويترز