الدوري الأميركي: دونسيتش يعادل رقم جوردان في اكتساح مافريكس لبيليكانز

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لوس انجليس (أ ف ب)

عادل النجم السلوفيني الشاب لوكا دونسيتش رقما قياسيا يحمله أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، بقيادته فريقه دالاس مافريكس السبت لاكتساح ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 130-84 ضمن دوري المحترفين.

وأنهى دونسيتش المباراة مع 26 نقطة وست متابعات وتسع تمريرات حاسمة. وهي المباراة الـ18 على التوالي التي يحقق فيها اللاعب 20 نقطة مع خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة على الأقل، ما أتاح له معادلة الرقم القياسي الذي حققه جوردان في العام 1989.

وجوردان الذي توج بلقب الدوري ست مرات مع شيكاغو بولز، هو الوحيد الذي حقق هذا الرقم في الصيغة الحالية للدوري منذ دمج رابطتي كرة السلة في الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي. وقبل ذلك، حقق هذا الرقم لاعب واحد فقط هو الأسطوري الآخر أوسكار روبرتسون.

وواصل دونسيتش (20 عاما) تقديم أدائه اللافت في موسمه الثاني مع دالاس، وقاده الى الفوز بفارق 40 نقطة على الأقل للمرة الثالثة هذا الموسم، وهو رقم قياسي للفريق.

وفاز دالاس بأكثر من أربعين نقطة هذا الموسم على بطلين سابقين للدوري: 48 نقطة على غولدن ستايت ووريرز (142-94) في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، و42 على كليفلاند كافالييرز (143-101) بعدها بيومين.

وحقق مافريكس في مباراة السبت، فوزه الـ15 مقابل سبع هزائم في 22 مباراة هذا الموسم، ما يضعه في المركز الرابع في ترتيب المنطقة الغربية.

وفرض دالاس هيمنة مطلقة في مباراة الأمس، اذ لم يتمكن نيو أورليانز من التقدم عليه سوى بفارق نقطتين في الربع الثاني، بينما وصل الفارق لصالح دالاس الى 50 نقطة في المراحل الأخيرة من الربع الأخير.

وكان دونسيتش أفضل مسجل في المباراة، وأضاف زميله الصربي بوبان ماريانوفيتش 15 نقطة و16 متابعة، واللاتفي كريستابس بورزينغيس 13 نقطة وخمس متابعات.

وكان دجاي دجاي ريديك الأفضل في صفوف بيليكانز مع 15 نقطة.

وفي نتيجة ساحقة أخرى سجلت السبت، حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزا كبيرا على ضيفه كليفلاند كافالييرز 141-94.

وبرز في صفوف المضيف الأسترالي بين سيمونز الذي سجل 34 نقطة مع ثلاث متابعات وسبع تمريرات حاسمة، ليعوض غياب نجم الفريق الكاميروني جويل إمبييد المبتعد بسبب إصابة في الورك.

وسجل سيمونز 14 نقطة في الربع الأول الذي أنهاه فريقه لصالحه 36-18، ووسع الفارق تدريجا ليصل الى 53 نقطة في أواخر الربع الأخير.

وكان داريوس غارلاند الأفضل لكليفلاند بتسجيله 17 نقطة.

وعلى عكس فوزي دالاس وفيلادلفيا، احتاج هيوستن روكتس الى انتظار الربع الأخير ليضمن الفوز على ضيفه فينيكس صنز 115-109.

ويدين هيوستن بهذا الفوز الى نجمه جيمس هاردن الذي سجل 18 من نقاطه الـ34 في الربع الأخير، منها 13 نقطة متتالية في الدقائق السبع الأخيرة، منح من خلالها فريقه التقدم 102-95 بعد التعادل 89-89.

وأضاف زميل هاردن راسل وستبروك 24 نقطة و14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، محققا الـ "تريبل دابل" الثالثة له على التوالي.

وفي المباراتين المتبقيتين، فاز يوتا جاز على ضيفه ممفيس غريزليز بنتيجة 126-112، وانديانا بايسرز على مضيفه نيويورك نيكس 104-103.

© 2019 AFP