العراق: المتظاهرون مصممون على مواصلة الاحتجاج رغم مقتل العشرات في "مذبحة السنك"

احتشد المتظاهرون من جديد الأحد في ساحة التحرير في بغداد وجنوب العراق رغم وقوع عشرات القتلى في "مذبحة السنك" الجمعة والتي مثلت نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية التي قتل فيها المئات منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وشددت القوات الأمنية إجراءاتها لتجنب ما وقع الجمعة.

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رغم أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تواصلت المظاهرات في بغداد وجنوب العراق الأحد، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة.



فمنذ أكثر من شهرين يطالب العراقيون بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران. وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للمظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.

من جانبها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.



وليلة الجمعة تعرض محتجون إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفرعن مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية. وقالت المتظاهرة عائشة (23 عاما) من ساحة التحرير "يحاولون إخافتنا بكل الطرق، لكننا باقون في ساحة التحرير والأعداد تتزايد نهارا وليلا".

في غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة. فأغلقت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس في الناصرية والحلة والديوانية والكوت والنجف، وكلها ذات غالبية شيعية.



ولتجنب وقوع "مذبحة" على غرار تلك التي وقعت في بغداد الجمعة شددت القوات الأمنية في تلك المدن إجراءاتها على جسر السنك بأيدي مسلحين مجهولين. وقال المتظاهر علي رحيم، وهو طالب جامعي، في وسط ساحة الاحتجاجات في الناصرية جنوبا "سنبقى نتظاهر حتى إسقاط النظام" السياسي.



وتمثل "مذبحة السنك" كما أطلق عليها المتظاهرون نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية التي قتل فيها 452 شخصا وأصيب أكثر من عشرين ألفا بجروح، وفقا لتعداد تجريه وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر طبية وأمنية.



فرانس24/ أ ف ب