الهند: عشرات القتلى إثر اندلاع حريق بمصنع يؤوي عددا من العمال في نيودلهي

قتل 43 شخصا على الأقل الأحد إثر اندلاع حريق في مصنع يقع في العاصمة الهندية نيودلهي حسبما أعلنت مصادر أمنية. وقال مسؤول في الشرطة إن أكثر من قضوا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق وماتوا اختناقا. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحريق بـ"المروع" داعيا السلطات إلى تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة في موقع المأساة.

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لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي الأحد، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر، وفق ما أفادت الشرطة.



ونشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري "أنقذنا أكثر من 50 شخصا". مضيفا أن "عمالا كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من أربعة أو خمسة طوابق"، ومشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.



في ذات الشأن، صرح مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي أنه تم إخراج ثمانية أو تسعة أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الأقل.



وتحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حي سدار بازار التجاري. وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

وفي رد فعله على الحادثة، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر الحريق بـ"المروع" وأضاف "أتضامن مع أولئك الذين خسروا أحباءهم" في الحادثة و"أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وتابع مودي أن "السلطات تقدم كل أشكال المساعدة الممكنة في موقع هذه المأساة".

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy. — Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2019

وأفادت نائبة قائد شرطة الحي الواقع في شمال نيودلهي بأن "قسم الإطفاء استكمل أعمال الإنقاذ. لم تعد هناك أي جثث في الموقع. لا نعرف سبب الحريق لكنه استفحل بسبب أكياس ومعدات التعبئة البلاستيكية وغيرها من المواد التي كانت هناك".



وقال مسؤول آخر في شرطة سدار بازار إن "أكثر من قضوا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق وماتوا اختناقا".



وعادة ما تتواجد العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة في الأحياء القديمة والمكتظة من المدن الهندية الكبرى، حيث تعد أسعار الأراضي أرخص نسبيا. وينام عادة العمال الفقراء، ومعظمهم من المهاجرين، في هذه الوحدات إذ يساعدهم ذلك في توفير المال عبر قضائهم الليل في أماكن عملهم.



ويؤدي سوء التخطيط والتساهل في تطبيق قواعد سلامة المباني إلى حوادث مميتة من هذا النوع.



فرانس 24/ أ ف ب